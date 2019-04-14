رئيس إندونيسيا والفالح يبحثان التعاون في مجالات الطاقة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) استقبل رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في قصر الملك سعود بالرياض -مقر الإقامته- اليوم، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. استقبل رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو في قصر الملك سعود بالرياض -مقر الإقامته- اليوم، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في الجانب الاقتصادي والصناعي ومجالات الطاقة. حضر الاستقبال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -الوزير المرافق-، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن عابد الثقفي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.



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