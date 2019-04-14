شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عراقية: الشمري.. «أنجح - أفضل - أكفأ» سفير لدى العراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)اختارت صحيفة الجمهورية العراقية اليوم (الأحد) سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري «أنجح - أفضل - أكفأ» سفير في البلاد، وفقاً لتقييمها الشهري.
وتعد صحيفة الجمهورية صحيفة عراقية رسمية، تهتم بالشؤون السياسية والثقافية، تأسست في 1958، ولا تتبع أو تمثل أي أحزاب سياسية في العراق.
وتشهد العلاقات السعودية العراقية تطورات إيجابية لافتة في الآونة الأخيرة، حيث شهد الشهر الجاري
زيارة وفد سعودي رفيع برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي لحضور الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، وستكون انطلاقة لعدد من المشاريع الاستثمارية وتوقيع اتفاقيات مختلفة تخدم مصالح البلدين وتنمية الشراكة الإستراتيجية بينهما في المجالات كافة.
وكان السفير الشمري أعلن في تصريحات سابقة افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع العراق في يونيو القادم، بعد أن تعهدت المملكة ببناء منفذ عراقي كامل وتجهيزه بجميع المتطلبات، مؤكداً أن المنفذ الحدودي مع العراق سيحوي أكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين.
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