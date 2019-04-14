شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف خادم الحرمين يغادرون المملكة بعد أداءهم مناسك العمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة اليوم (الأحد ) المملكة عائدين إلى أوطانهم بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي، حيث كان في وداعهم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين المكلف الشيخ علي الزغيبي و عدد من المسؤولين في البرنامج.

وقد أعرب الضيوف الذي يمثلون المجموعة الرابعة عشرة من ضيوف البرنامج عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى عهده الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وما قدم لهم من تسهيلات وخدمات ساهمت في أداء مناسك العمرة و زيارة المسجد النبوي الشريف، سائلين الله العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين و أن يجزيه خير الجزاء و أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته، مؤكدين أن ما وجدوه من عناية واهتمام منذ اللحظات الأولى لوصولهم للمملكة تأكيد على ما يجده الحاج و المعتمر والزائر للحرمين الشريفين من قيادة المملكة من الخدمات الجليلة والتسهيلات.

يذكر أن ضيوف خادم الحرمين يبلغ عددهم 225 من الشخصيات الإسلامية من 27 دولة من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وهي: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الهند، بنغلاديش، الصين، باكستان، تايلاند، البوسنة والهرسك، كوسوفا، كرواتيا، سلوفينيا، مقدونيا، صربيا ، ألبانيا، الجبل الأسود، كوريا الجنوبية، هونج كونغ، موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، المغرب، السودان، المالديف، الأردن، ولبنان.