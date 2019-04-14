الغذاء والدواء السعودية تحذر من منتج طبي متداول

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس السبت، تحذيراً من خطورة استخدام منتج “Forever Lean” بكافة تشغيلاته للعلامة التجارية “Forever”.

حيث أشارت الهيئة بأن السبب وراء عدم استخدام هذا المنتج هو نظراً لانه غير مسجل لدى الغذاء والدواء كما لم يتم فسحه، مبينة بأنه يتم تسويقه بإدعاءات طبية مضللة وإلى الآن لم يتم التأكد من مدى سلامته وفعاليته، بالإضافة إلى احتوائه على مواد مضرة بالصحة.

لذا طالبت هيئة الغذاء والدواء المواطنين بعدم استخدام المنتج مرة أخرى وسرعة التخلص منه، مشددة على عدم شراء المستحضرات الصيدلانية من منشآت غير مرخصة أو من قنوات بيع غير نظامية.