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تصوير: منصور طيران
شهدت محافظة محايل عسير، عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، استمرت قرابة الساعتين وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب، وتلطيف الأجواء وانخفاض درجة الحرارة؛ ما دفع بالسكان للخروج إلى الساحات والميادين للاستمتاع بالحالة المطرية.
ونتج عن الأمطار جريان بعض السيول، وتكوّن المستنقعات؛ ما أدى إلى عرقلة حركة السيارات وشلّها في بعض المواقع.
أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تلطّف أجواء محايل عسير
تصوير: منصور طيران
شهدت محافظة محايل عسير، عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، استمرت قرابة الساعتين وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب، وتلطيف الأجواء وانخفاض درجة الحرارة؛ ما دفع بالسكان للخروج إلى الساحات والميادين للاستمتاع بالحالة المطرية.
ونتج عن الأمطار جريان بعض السيول، وتكوّن المستنقعات؛ ما أدى إلى عرقلة حركة السيارات وشلّها في بعض المواقع.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
08:55 PM
أدّت إلى شلّ حركة السير في بعض الطرق
تصوير: منصور طيران
شهدت محافظة محايل عسير، عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، استمرت قرابة الساعتين وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب، وتلطيف الأجواء وانخفاض درجة الحرارة؛ ما دفع بالسكان للخروج إلى الساحات والميادين للاستمتاع بالحالة المطرية.
ونتج عن الأمطار جريان بعض السيول، وتكوّن المستنقعات؛ ما أدى إلى عرقلة حركة السيارات وشلّها في بعض المواقع.
، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تلطّف أجواء محايل عسير ،
المصدر : الخليج 365
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