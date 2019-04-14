، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تلطّف أجواء محايل عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدّت إلى شلّ حركة السير في بعض الطرق

تصوير: منصور طيران

شهدت محافظة محايل عسير، عصر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، استمرت قرابة الساعتين وأدت إلى جريان بعض الأودية والشعاب، وتلطيف الأجواء وانخفاض درجة الحرارة؛ ما دفع بالسكان للخروج إلى الساحات والميادين للاستمتاع بالحالة المطرية.

ونتج عن الأمطار جريان بعض السيول، وتكوّن المستنقعات؛ ما أدى إلى عرقلة حركة السيارات وشلّها في بعض المواقع.

