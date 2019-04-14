، 5 ذهبيات وفضية وبرونزية للمصارعة السعودية في بطولة إسبانيا الدولية للشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقق المنتخب السعودي للمصارعة لفئة الشباب في اليوم الأول من منافسات بطولة إسبانيا الدولية (7) ميداليات متنوعة من بينها 5 ذهبيات وفضية وبرونزية.

وأتت الميداليات لفئة المصارعة الرومانية تحت 17 سنة عن طريق المصارع يوسف مطرود العميري الذي حقق ذهبية وزن 45 كجم، ونال المصارع فيصل خالد الدوسري ذهبية وزن 55 كجم وحصل المصارع مسفر إبراهيم السبيعي على ذهبية وزن 60 كجم، وحقق المصارع محمد موسى الصبحي ذهبية وزن 92 كجم، وحصل المصارع حسن شايع الحارثي على برونزية وزن 71 كجم.

وفي فئة المصارعة الحرة تحت 17 سنة حصد المصارع مشعل عبدالله الجيزاني فضية وزن 55 كجم، وفي فئة المصارعة الحرة تحت 23 سنة نال المصارع رامي إسماعيل الأعمى ذهبية وزن 57 كجم.

ويشارك في البطولة (13) دولة هي (بلجيكا - التشيك - إسبانيا - أستونيا - النرويج - البرتغال - روسيا - سويسرا - سلوفاكيا - السويد - أوكرانيا - أمريكا - إضافة إلى السعودية)، ويقود المنتخب المدير الفني محمد عباس والإداري فيصل الجمعان، ويرأس الوفد نائب رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة اللواء محمد النفيسة.

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