، "العسكري السوداني" يدعو إلى التوافق على شخصية مستقلّة لتولّي الحكومة ،

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دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم (الأحد)، الأحزاب السياسية إلى التوافق على شخصية مستقلة تتولى رئاسة الحكومة، وعلى حكومة مدنية يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط في الشارع.
وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا، أثناء اجتماع بالأحزاب السياسية في الخرطوم: "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبدا اليوم وكأنّ المجلس العسكري الانتقالي يمضي في اتجاه تحقيق طلبات المتظاهرين؛ إذ طلب من مسؤولين في أحزاب سياسية أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية.
وبعد ثلاثة أيام من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد 30 عامًا، لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وكانت وزارة الخارجية قد طلبت في وقت سابق اليوم من المجتمع الدولي، دعم المجلس العسكري بغرض تحقيق إرادة الشعب السوداني في إنجاز انتقال ديمقراطي.
"العسكري السوداني" يدعو إلى التوافق على شخصية مستقلّة لتولّي الحكومةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-14
دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم (الأحد)، الأحزاب السياسية إلى التوافق على شخصية مستقلة تتولى رئاسة الحكومة، وعلى حكومة مدنية يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط في الشارع.
وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا، أثناء اجتماع بالأحزاب السياسية في الخرطوم: "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبدا اليوم وكأنّ المجلس العسكري الانتقالي يمضي في اتجاه تحقيق طلبات المتظاهرين؛ إذ طلب من مسؤولين في أحزاب سياسية أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية.
وبعد ثلاثة أيام من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد 30 عامًا، لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وكانت وزارة الخارجية قد طلبت في وقت سابق اليوم من المجتمع الدولي، دعم المجلس العسكري بغرض تحقيق إرادة الشعب السوداني في إنجاز انتقال ديمقراطي.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
08:51 PM
"الخارجية" طالبت المجتمع الدولي بدعم المجلس
دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم (الأحد)، الأحزاب السياسية إلى التوافق على شخصية مستقلة تتولى رئاسة الحكومة، وعلى حكومة مدنية يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط في الشارع.
وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر العطا، أثناء اجتماع بالأحزاب السياسية في الخرطوم: "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وبدا اليوم وكأنّ المجلس العسكري الانتقالي يمضي في اتجاه تحقيق طلبات المتظاهرين؛ إذ طلب من مسؤولين في أحزاب سياسية أن يتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية.
وبعد ثلاثة أيام من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد 30 عامًا، لا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وكانت وزارة الخارجية قد طلبت في وقت سابق اليوم من المجتمع الدولي، دعم المجلس العسكري بغرض تحقيق إرادة الشعب السوداني في إنجاز انتقال ديمقراطي.
، "العسكري السوداني" يدعو إلى التوافق على شخصية مستقلّة لتولّي الحكومة ،
المصدر : الخليج 365
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