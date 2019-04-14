، "أمين جازان": نحتاج للأفكار الإبداعية لتحسين المشهد الحضري ومشاركة المواطنين مهمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بن سعيدان: "أسبوع الإبداع" يهدف إلى إبراز الأفكار الجديدة للقطاع البلدي

أكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنهم بحاجة إلى الأفكار الإبداعية في عدد من المحاور التي تعنى بتحسين المشهد الحضري والمدن الذكية وأنسنة المدن، وغيرها من المحاور التي تخص الشأن البلدي.

جاء ذلك خلال تدشينه فعاليات أسبوع الإبداع البلدي، والذي يقام في الفترة من 9 إلى 13 من شعبان الجاري، تزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار والمعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من 14 إلى 18 من (أبريل).

وبيّن بن سعيدان في حديثه لـ"الخليج 365" أن إدارته أطلقت مسابقة عامة بفكرة جديدة، تتناول عدداً من المحاور ذات العلاقة في الشأن البلدي، التي تم تدشينها في مجمع كادي مول التجاري بمدينة جيزان، وفي حديقة الوطن بمحافظة صامطة، وفي ذي ريجن مول التجاري بمحافظة أبو عريش، وفي السروات مول صبيا التجاري بمحافظة صبيا، وفي حديقة المملكة بمحافظة الدرب، لافتاً إلى أن المسابقة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع، ولاسيما الفئات المهتمّة والمتخصصة لإيجاد الأفكار والحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي؛ ليكون السكان شركاء لأمانة منطقة جازان وبلدياتها في التنمية والتطوير.

وقال إن أسبوع الإبداع البلدي يهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، بالإضافة لإشراك شرائح المجتمع بكافة فئاته في تقديم الأفكار التي تسهم في تطوير أعمال القطاع البلدي، ويتيح الفرصة للمواطنين والمقيمين لطرح أفكارهم الإبداعية وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار لمصلحة القطاع البلدي، بما يتناسب مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية، تمشياً مع رؤية المملكة 2030.



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