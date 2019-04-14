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محمد بن مسعود - الدمام - حذَّرت الإدارة العامة للمرور من مخالفة طمس لوحات المركبة، مبينة أن هذا الإجراء يعد مخالفة مرورية، وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٦).
يُشار إلى أن غرامات المخالفات الواردة في الجدول رقم ٦ تتراوح من (3000-6000) ريال.
المرور يحذِّر من طمس لوحات المركبات: مخالفة مرورية عقوبتها من ٣ إلى ٦ آلافعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-14
حذَّرت الإدارة العامة للمرور من مخالفة طمس لوحات المركبة، مبينة أن هذا الإجراء يعد مخالفة مرورية، وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٦).
يُشار إلى أن غرامات المخالفات الواردة في الجدول رقم ٦ تتراوح من (3000-6000) ريال.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
08:29 PM
حذَّرت الإدارة العامة للمرور من مخالفة طمس لوحات المركبة، مبينة أن هذا الإجراء يعد مخالفة مرورية، وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٦).
يُشار إلى أن غرامات المخالفات الواردة في الجدول رقم ٦ تتراوح من (3000-6000) ريال.
، المرور يحذِّر من طمس لوحات المركبات: مخالفة مرورية عقوبتها من ٣ إلى ٦ آلاف ،
المصدر : الخليج 365
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