، المرور يحذِّر من طمس لوحات المركبات: مخالفة مرورية عقوبتها من ٣ إلى ٦ آلاف ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذَّرت الإدارة العامة للمرور من مخالفة طمس لوحات المركبة، مبينة أن هذا الإجراء يعد مخالفة مرورية، وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٦).

يُشار إلى أن غرامات المخالفات الواردة في الجدول رقم ٦ تتراوح من (3000-6000) ريال.