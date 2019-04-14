، لعدم التفرغ.. مدينة أمريكية للبيع بـ8 ملايين دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضم منطقة سياحية ومطاعم وفنادق ومحلات تجارية

قامت سيدة أمريكية تدعى نانسي كيدو، بعرض مدينة صغيرة تملكها في صحراء نيفادا للبيع، مقابل ثمانية ملايين دولار فقط.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن عدة وسائل إعلامية؛ فقد أوضحت كيدو أن هذه المدينة الصغيرة التي تبلغ مساحتها 113 كيلومترًا مربعًا، كانت عبارة عن مطار مهجور، اشترته هي وزوجها من الحكومة عام 1965، وأرادا إحياءه من جديد؛ لأنهما كانا طيارين ومولعين بالطائرات، لكنهما تخلّيا عن الفكرة فيما بعد.

بعدها حفر الزوجان آبار مياه في المدينة وبدآ ببناء المرافق وبعض المتاجر وتعبيد الطرق؛ لتتحول أرضهما تدريجيًّا إلى مدينة صغيرة أطلقا عليها "Cal-Nev-Ari"، وهو اسم مختصر يجمع أول حروف أسماء ولايات كولورادو ونيفادا وأريزونا.

والآن وقد أصبحت المدينة مسكنًا للكثيرين، ومنطقة سياحية تضم المطاعم والفنادق والمحلات التجارية، قررت مالكتها بيعها؛ لعدم التفرغ، ولكونها باتت عاجزة عن إدارة شؤونها بعد وفاة زوجها.