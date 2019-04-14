، 38 ميدالية وجائزة عالمية لطلاب جامعة "المؤسس" من معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك في المعرض 40 دولة بـ1000 اختراع

سجّل طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز إنجازاً عالمياً جديداً في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019، والذي اختتم مساء اليوم الأحد، بعد أن حصلوا على 38 ميدالية وجائزة دولية، وسط مشاركة 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم واستمر أربعة أيام.

وشارك طلبة الجامعة بتسعة مشاريع ابتكارية، وحققوا "جائزتين حصريتين" وثماني ميداليات متنوعة "3 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان".

كما حصلوا على 28 جائزة خاصة من الجامعات والجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة، من فرنسا، وروسيا، وتايلند، ومصر، والصين، ورومانيا، وماليزيا، وتايوان، وبولندا.

وقدم مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، تهانيه للطلاب والطالبات الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2019، ورفع اسم المملكة العربية السعودية عالياً في المحافل الدولية.

وقال إن الجامعة تجني ثمار العمل المؤسسي والتطور التعليمي والأكاديمي الذي شهدته الجامعة في الأعوام الماضية من خلال تحقيق الإنجازات العلمية وتحقيق الجامعة لمراكز متقدمة عربياً وعالمياً.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الحكيمة، وعلى رأسها قائد مسيرة التعليم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه لهذا الوطن وأبنائه من دعم ورعاية واهتمام وحرص على بناء قاعدة التعليم لما فيه خير هذا الوطن الغالي على قلوبنا.

كما رفع خالص الشكر والتقدير والعرفان لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الذي يرعى باهتمام بالغ بناء الإنسان وتنمية المكان ودعم الأنشطة التعليمية والطلابية لأبناء وبنات جامعة الملك عبد العزيز، وتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لمحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز على دعمهم اللامحدود لفعاليات وأنشطة ومناسبات الجامعة.

وتقدم بالشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما يبذله من جهود، ومتابعة مستمرة لمسيرة العطاء والتميز التي يقدمها الطلاب الذين رفعوا راية المملكة وسمعتها في كافة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية.

وترأس وفد الجامعة المشارك في معرض جنيف عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، الذي ضم المشرف على مركز الموهبة والإبداع في عمادة شؤون الطلاب، والدكتور إقبال بن محمد إسماعيل، ومستشار مركز الموهبة والإبداع الدكتور إبراهيم بن علي علوي، ومستشار مركز الموهبة والإبداع الدكتور محمد راشد، والمشرف على مركز الموهبة والإبداع فرع الجامعة برابغ الدكتور محمد القرني، ومدير مركز الموهبة والإبداع تركي الجهني، وسكرتير مركز الموهبة والإبداع حسام خليفة.

وشارك من الطلبة: رناد العويبدي، وفهد العوفي، ورغد بالخضر، وليلى الصغيّر، وهند الشريف، ووعد المطرفي، ونجود الشيخ، ولمى بدري، ونوف الخطابي، ودانا بدري، وريم الحربي، وندى المالكي، وعبد الله الشهري، وعبد الله الدهاسي، وجود خطيب.