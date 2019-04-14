، هذه حقيقة الصورة المتداولة للرئيس السوداني المعزول في المستشفى ،

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انتشرت مؤخرًا صورة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وهو يرقد في المستشفى، على أنها صورة حديثة؛ مما أثار تساؤلات حول مدى صحتها.
وقد تداولت مواقع إعلامية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبشير يظهر بثوب أبيض على السرير، وبجانبه موظف صحي يحمل سماعة جس النبض، ويبدو الرئيس السوداني في وضع مستقر.
وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد قام مستخدمون للمنصات الاجتماعية بترويج الصورة، زاعمين أنها أول ظهور للرئيس الذي تم عزله من المنصب، يوم الخميس الماضي، عقب أشهُر من المظاهرات في الشارع السوداني.
من جانبهم نبه خبراء إلى أن الصورة قديمة وليست حديثة كما يزعم من شاركوها، وأن هذه الصورة جرى نشرها عدة مرات، أقدمها في 2014، في مقالات تتحدث عن الوضع الصحي للبشير.
هذه حقيقة الصورة المتداولة للرئيس السوداني المعزول في المستشفىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-14
انتشرت مؤخرًا صورة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وهو يرقد في المستشفى، على أنها صورة حديثة؛ مما أثار تساؤلات حول مدى صحتها.
وقد تداولت مواقع إعلامية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبشير يظهر بثوب أبيض على السرير، وبجانبه موظف صحي يحمل سماعة جس النبض، ويبدو الرئيس السوداني في وضع مستقر.
وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد قام مستخدمون للمنصات الاجتماعية بترويج الصورة، زاعمين أنها أول ظهور للرئيس الذي تم عزله من المنصب، يوم الخميس الماضي، عقب أشهُر من المظاهرات في الشارع السوداني.
من جانبهم نبه خبراء إلى أن الصورة قديمة وليست حديثة كما يزعم من شاركوها، وأن هذه الصورة جرى نشرها عدة مرات، أقدمها في 2014، في مقالات تتحدث عن الوضع الصحي للبشير.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
08:03 PM
أثارت عدة تساؤلات حول مدى صحتها
انتشرت مؤخرًا صورة للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وهو يرقد في المستشفى، على أنها صورة حديثة؛ مما أثار تساؤلات حول مدى صحتها.
وقد تداولت مواقع إعلامية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للبشير يظهر بثوب أبيض على السرير، وبجانبه موظف صحي يحمل سماعة جس النبض، ويبدو الرئيس السوداني في وضع مستقر.
وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" فقد قام مستخدمون للمنصات الاجتماعية بترويج الصورة، زاعمين أنها أول ظهور للرئيس الذي تم عزله من المنصب، يوم الخميس الماضي، عقب أشهُر من المظاهرات في الشارع السوداني.
من جانبهم نبه خبراء إلى أن الصورة قديمة وليست حديثة كما يزعم من شاركوها، وأن هذه الصورة جرى نشرها عدة مرات، أقدمها في 2014، في مقالات تتحدث عن الوضع الصحي للبشير.
، هذه حقيقة الصورة المتداولة للرئيس السوداني المعزول في المستشفى ،
المصدر : الخليج 365
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