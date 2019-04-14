، بموافقة وزير الداخلية.. إستراتيجية لتطوير الدراسات والبحوث في قطاعات الوزارة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية "حفظه الله" وفِي إطار التعاون بين إدارة المراجعة والتطوير بمكتب الوزير للدراسات والبحوث ومركز أبحاث الجريمة تعقد ورشة عمل بعنوان: تطوير إستراتيجية الدراسات والبحوث بوزارة الداخلية بمشاركة قطاعات الوزارة.
الورشة سيفتتح أعمالها الأمير الدكتور بدر بن سعود آل سعود مدير إدارة المراجعة والتطوير والأستاذ الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار مدير عام مركز أبحاث الجريمة، وستضع تصوراً أولياً لمجالات التعاون والتكامل بين مراكز أبحاث الجريمة وإدارات البحوث والدراسات في قطاعات الوزارة، وستعمل على تحديد أدوارها ومهامها واقتراح آلية لتزويد مركز أبحاث الجريمة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالبحوث والدراسات والتقارير الأمنية لتوثيقها ضمن مشروع المنظومة الرقمية وبوابة المعرفة الأمنية.
يذكر أن الورشة ستعقد يوم الأحد ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ٢١ إبريل ٢٠١٩م في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
بموافقة وزير الداخلية.. إستراتيجية لتطوير الدراسات والبحوث في قطاعات الوزارةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-14
بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية "حفظه الله" وفِي إطار التعاون بين إدارة المراجعة والتطوير بمكتب الوزير للدراسات والبحوث ومركز أبحاث الجريمة تعقد ورشة عمل بعنوان: تطوير إستراتيجية الدراسات والبحوث بوزارة الداخلية بمشاركة قطاعات الوزارة.
الورشة سيفتتح أعمالها الأمير الدكتور بدر بن سعود آل سعود مدير إدارة المراجعة والتطوير والأستاذ الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار مدير عام مركز أبحاث الجريمة، وستضع تصوراً أولياً لمجالات التعاون والتكامل بين مراكز أبحاث الجريمة وإدارات البحوث والدراسات في قطاعات الوزارة، وستعمل على تحديد أدوارها ومهامها واقتراح آلية لتزويد مركز أبحاث الجريمة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالبحوث والدراسات والتقارير الأمنية لتوثيقها ضمن مشروع المنظومة الرقمية وبوابة المعرفة الأمنية.
يذكر أن الورشة ستعقد يوم الأحد ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ٢١ إبريل ٢٠١٩م في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
07:42 PM
بموافقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية "حفظه الله" وفِي إطار التعاون بين إدارة المراجعة والتطوير بمكتب الوزير للدراسات والبحوث ومركز أبحاث الجريمة تعقد ورشة عمل بعنوان: تطوير إستراتيجية الدراسات والبحوث بوزارة الداخلية بمشاركة قطاعات الوزارة.
الورشة سيفتتح أعمالها الأمير الدكتور بدر بن سعود آل سعود مدير إدارة المراجعة والتطوير والأستاذ الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار مدير عام مركز أبحاث الجريمة، وستضع تصوراً أولياً لمجالات التعاون والتكامل بين مراكز أبحاث الجريمة وإدارات البحوث والدراسات في قطاعات الوزارة، وستعمل على تحديد أدوارها ومهامها واقتراح آلية لتزويد مركز أبحاث الجريمة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالبحوث والدراسات والتقارير الأمنية لتوثيقها ضمن مشروع المنظومة الرقمية وبوابة المعرفة الأمنية.
يذكر أن الورشة ستعقد يوم الأحد ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ الموافق ٢١ إبريل ٢٠١٩م في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
، بموافقة وزير الداخلية.. إستراتيجية لتطوير الدراسات والبحوث في قطاعات الوزارة ،
المصدر : الخليج 365
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