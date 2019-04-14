مقيم يعيد لمواطنة 100 ألف ريال حوّلتها لحسابه بالخطأ

أعاد مقيم فلسطيني مبلغ 100 ألف ريال حُوّلت إلى حسابه بالخطأ عن طريق مواطنة أثناء قيامها بتحويل المبلغ لسداد مديونية عليها.

وتفصيلاً، قامت مواطنة بتحويل مبلغ 100 ألف ريال عن طريق الخطأ إلى حساب مقيم فلسطيني يدعى محمد الحوت، أثناء قيامها بتحويلها لسداد مديونية، مما كان سيوقعها في مأزق مزعج، لو لم تخرج من ذلك بعد تواصلها مع الفلسطيني الذي بادر وأعاد المبلغ رغم وجوده في مصر.

وقالت المواطنة إنها بعدما قامت بحوالة على رقم حساب بالخطأ، حيث إنها لم تكن تعلم ما إذا كان هناك نظام واضح لإعادة المبلغ، وإنها استمرت بالتنقل بين الجهات المعنية لمدة يومين دون أي جدوى، تم الحصول على الشخص صاحب الحساب للتواصل معه لعله يقوم بإعادة المبلغ، حيث كانت الفرصة ضئيلة في بداية الأمر؛ لكون رقمه السعودي مغلقاً، وحالياً هو في مصر للدراسة.

وقالت المواطنة: ثم عن طريق الواتس أخبرت الشخص بكل التفاصيل، والذي لم يكن على علم بالمبلغ المودع في حسابه؛ لكون شريحته السعودية لم تكن معه في مصر، حيث وعد بشكل فوري بإعادة المبلغ، ولكن لأنه في فترة اختبارات كان من الصعوبة عودته للسعودية، واقترح أن يقوم بإرسال بطاقته الصراف عن طريق مسافر من مصر، وبعدها تمت إجراءات عودة المبلغ.

ومن ناحيته، قال محمد الحوت لموقع “سبق”: أنا أعمل في السعودية، ومن مواليد السعودية، وحالياً لديّ دورة في مصر، وتفاجأت برسالة من المواطنة السعودية، وعلى الفور حاولت إعادة المبلغ، ولكن الإجراءات لم تسمح، واضطررت لإعادة بطاقة الصراف للسعودية، ومن ثم تسليمها المبلغ.