الهيئة الملكية بينبع تُبرم اتفاقية إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج المذيبات البيضاء

أبرمت الهيئة الملكية بينبع، اليوم الأحد، اتفاقية استثمارية مع شركة أقطاب ينبع كيروتيك الكويتية لتكرير مادة الكيروسين؛ لإنتاج المذيبات البيضاء.

وتتضمن الاتفاقية، توفير الموقع والخدمات بمدينة ينبع الصناعية لشركة أقطاب ينبع المحدودة كيروتيك؛ لإنشاء وتشغيل مصنع لتكرير مادة الكيروسين؛ لإنتاج المذيبات البيضاء. والمشروع مملوك لشركة كيروتيك اندستريز الكويتية بنسبة 100%، وبرأسمال 621 مليون ريال سعودي.

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وسيقام المشروع على مستوى عالٍ من التصميم والمعايير الدولية؛ إذ يعد أحد أكبر المصانع من نوعه في الشرق الأوسط من ناحية المساحة والإنتاج، بمساحة إجمالية تقدر بـ220,000 متر مربع، وطاقة إنتاجية تفوق 163.000 طن سنويًا من المذيبات البيضاء عالية الجودة، التي تُستخدم في صناعة الطلاء والدهانات والأحبار ومواد التنظيف، وسيسهم المشروع في تغطية احتياج الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية للمذيبات البيضاء عالية الجودة.

وباتت مدينة ينبع الصناعية، مركزًا للمواد الأساسية المستخدمة في صناعات الطلاء والدهانات، عبر عدة مصانع، منها مصنع شركة كريستل لإنتاج التيتانيوم دايوكسايد، الذي يصدّر منتجاته لجميع أنحاء العالم، وذلك لما تمتلكه المدينة من ميزة تنافسية وخدمات بمستوى عالمي، ووجهة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجًا لمبادرات الهيئة الملكية بينبع، بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من الشركات الرئيسية؛ للمساهمة في توطين الصناعات التحويلية، التي تمثل رافدًا اقتصاديًا وعنصرًا مشتركًا مطلوبًا من قبل العديد من الصناعات المختلفة.