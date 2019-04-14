البيئة: الباحة سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منطقة شمال شرق منطقة الباحة سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن محطات الرصد الهيدرولوجي في شمال شرق منطقة الباحة سجلت معدل أمطار، أمس السبت، بقدار 42 ملم، وتلتها «المصانع» في منطقة الرياض والتي سجلت 36 ملم، بينما سجلت عنيزة في منطقة القصيم 18.5 ملم، وسجلت ثريبان في مكة المكرمة 13.6 ملم، والبشائر في عسير 8.8 ملم، والغزالة في حائل: 2.4 ملم.

كان خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، توقع أن تتأثر المنطقة الوسطى والشرقية بطقس مستقر، مشيرًا إلى ارتفاع حراري بين 3-7 درجات مئوية على كل الأنحاء.

وقال كراني: «إنه لا مكان للبرودة لمدة 72 ساعة؛ ليحل بعدها الزائر الربيعي القطبي وتعاود الاضطرابات الجوية، بدءًا من القطاع الغربي»، مشيرا إلى أن المنطقة الشمالية والجنوبية تتأثران بسماء غائمة، مع خلايا ممطرة خاصة على المصايف.

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ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظات شرورة، وتمتدّ إلى نجران، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الـ5 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، كما نبّهت قائدي المركبات على الطرق السريعة إلى أخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت- في تقريرها لطقس اليوم الأحد- نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض» يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.

وأشارت الهيئة، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال وجنوب غرب المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، مع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجِّل مكة المكرمة، أعلى درجة حرارة تصل إلى 37 درجة، بينما كانت أدنى درجة حرارة من نصيب «حائل، عرعر»؛ حيث تصل إلى 12 درجة.