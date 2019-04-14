خادم الحرمين يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع رئيس إندونيسيا

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،- في قصره بالرياض اليوم الأحد- جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي.

كما حضرها من الجانب الإندونيسي، وزيرة الخارجية روتينو مرسودي، ورئيس الشؤون الخاصة الفريق مولدكو، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.