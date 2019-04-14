بالصور.. الدفاع تُطلع منسوبيها على التحديات بدورة مبادئ القانون الدولي

افتتح قائد منطقة الطائف، اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني- اليوم الأحد-، فعاليات دورة مبادئ القانون الدولي الإنساني، بمعهد سلاح الصيانة بالطائف، والمقامة حتى 18 أبريل الجاري.

وتستهدف الندوة، إطلاع منسوبي وزارة الدفاع على المستجدات والتحديات المحلية والإقليمية، التي طرأت على الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية المعنية بتعزيز سبل نشر ثقافة وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وألقى المقدم إبراهيم بن سعد الحيدر، كلمة أوضح فيها الاهتمام الكبير، الذي توليه وزارة الدفاع بالقانون الدولي بشراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الداخلية، مثل وزارة الخارجية ممثلة في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، وهيئتي حقوق الإنسان والهلال الأحمر السعودي.

وأضاف الحيدر، أن وزارة الدفاع أسست شراكات على المستوى الدولي؛ لتنفيذ استراتيجيات تدريبية تتضمن تأهيل منسوبيها على جميع البرامج والدورات والدراسات والبحوث في مجال القانون الدولي الإنساني خارج المملكة، ومن أبرزها جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر، والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي .

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كما ألقى جون ستريك، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمملكة، كلمة أكد فيها أهمية مثل هذه الدورات؛ كونها نقطة مرجعية تسهم في النشر والتوعية والتطبيق العميق للقانون الدولي الإنساني وتنفيذه بشكل ملائم، علاوة على كونها تجسيدًا فعليًا لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني، التي دعت إلى نشر أحكامة داخل الأوساط العسكرية والمدنية.

وأشار إلى أن ارتفاع وتيرة النزاعات والصراعات المسلحة، أدى إلى الاهتمام العالي بالقانون الدولي الإنساني، موكدًا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أتم الاستعداد لدعم مثل هذه الأنشطة، التي تهدف إلى تنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئه وقيمه الإنسانية النبيلة.

ثم أعلن قائد منطقة الطائف، افتتاح فعاليات دورة مبادئ القانون الدولي الإنساني، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد .

يُذكر أن هذه الدورة تشارك فيها عدة جهات، وأبرزها وزارتا الداخلية والحرس الوطني، ومركز الملك سلمان للخدمات الإنسانية، وهيئتا حقوق الإنسان والهلال الأحمر السعودي والبعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر.