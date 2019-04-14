مصادر: إحالة مجموعة شباب إلى النيابة العامة بإحدى المناطق لاستنشاقهم غاز البوتان

أكدت مصادر مطلعة، إحالة مجموعة من الشباب إلى النيابة العامة بإحدى المناطق؛ لاستنشاقهم غاز البوتان.

وقالت مصادر «عاجل»، إن النيابة العامة تكشّف لها أثناء التحقيق في الواقعة، حيازة المتهمين ست عبوات من غاز البوتان استخدم منها أربع عبوات، كما عثر على شماغين مبللين بالكامل بذات الغاز، مؤكدة أنه باستجوابهم أقروا باستنشاقهم الغاز المضبوط بحوزتهم؛ لكونه يثير الضحك.

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وأشارت إلى أن النيابة العامة أرسلت عينة من الغاز المستنشق إلى أحد المراكز المخبرية المعتمدة والمتخصصة في هذا الشأن، مع التوجيه بالاستعانة بأحدث التكنولوجيا المتقدمة في ذلك، مؤكدة صدور تقرير تضمن أن غاز البوتان مصنف من المواد المذيبة الطيارة السامة، التي تسبب نوعًا من الإدمان، وتؤثر بشكل فعَّال على الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتؤدي إلى حالات من التسمم الحاد، وأنها من المواد المسببة للإدمان دون ملاحظة مستخدميها؛ نتيجة لتأثيرها المركّز على الجهاز العصبي، وما تقوم به تلك المواد الطيّارة من تغيير مزاج المستنشق الذي يشعر بشيء من النشوة، والتي تؤدي إلى اعتماديته واستخدامه لها بشكل مستمر والوصول إلى درجات متقدمة من الإدمان، مما تنتج عنه اضطرابات نفسية وسلوكية.

وأوضحت النيابة العامة، أن ذلك السلوك يعد من أخطر أنواع الإدمان الخفي لسرعة تأثيره؛ حيث إنه يدخل من الرئتين مباشرة، ثم بعد ذلك إلى مجرى الدم دون أن يمر على المعدة، مما يسبب تلفًا لعضلة القلب ويعرّض متعاطيه إلى أزمات قلبية مفاجئة وتلف لخلايا المخ، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

ويباع غاز البوتان في أسطوانات كمصدر للوقود؛ لاستخدامه في الطبخ والتخييم، وفي هذه الحالة يطلق عليه الاسم التجاري غاز البترول المسال.