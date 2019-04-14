ثقافي / 38 جائزة لطلاب جامعة الملك عبدالعزيز في معرض جنيف للاختراعات



جدة 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

سجّل طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز ، إنجازاً عالمياً جديداً في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 ، الذي اختتم اليوم، بعد أن حصلوا على 38 ميدالية وجائزة دولية ، وسط مشاركة 1000 اختراع من 40 دولة حول العالم واستمر 4 أيام.

وشارك طلبة الجامعة بـ9 مشاريع ابتكارية، حيث حققوا "جائزتين حصرية" و 8 ميداليات متنوعة و"3 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية ، وميداليتين برونزية" ، كما حصلوا على 28 جائزة خاصة من الجامعات والجمعيات والمؤسسات الدولية المانحة، من فرنسا، وروسيا، وتايلند، ومصر، والصين، ورومانيا، وماليزيا، وتايوان، وبولندا.

وهنأ اليوبي الطلاب والطالبات الفائزين في المعرض ، ورفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية ، مؤكداً أن الجامعة تجني ثمار العمل المؤسسي والتطور التعليمي والأكاديمي الذي شهدته الجامعة في الأعوام الماضية من خلال تحقيق الإنجازات العلمية وتحقيق الجامعة لمراكز متقدمة عربيا وعالميا.

ورأس وفد الجامعة المشارك في معرض جنيف, عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ، الذي ضم كلاً من المشرف على مركز الموهبة والإبداع في عمادة شؤون الطلاب الدكتور إقبال بن محمد إسماعيل ، ومستشار مركز الموهبة والإبداع الدكتور إبراهيم بن علي علوي ، ومستشار مركز الموهبة والإبداع الدكتور محمد راشد، والمشرف على مركز الموهبة والإبداع فرع الجامعة برابغ الدكتور محمد القرني ، ومدير مركز الموهبة والإبداع الأستاذ تركي الجهني، وسكرتير مركز الموهبة والإبداع حسام خليفة.

// انتهى //

19:39ت م

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