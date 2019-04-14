السعودية اليوم / إدارة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية تنظم ورشة تعريفية بـ" الهيئة السعودية للمحامين "



عرعر 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

نظمت كلية إدارة الاعمال بجامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع الهيئة

وقدم ممثل الهيئة السعودية للمحامين بالمنطقة المحامي علي بن جدي العنزي نبذة تعريفية عن الهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، وكيفية التنسيق معها في مجال التدريب والتأهيل الوظيفي، ,بالإضافة الى عقد برامج التدريب المشتركة.

وأوضح أن الهيئة في صدد استقطاب عدد من المتميزين في مجال القانون من خريجي كلية إدارة الأعمال بشطري الطلاب والطالبات وذلك للابتعاث والتدريب والتوظيف في مختلف الحقول التخصصية في مجال القانون والمحاماه، مشيداً بمستوى الطلبة في قسم القانون الذين تميزوا في تحصيلهم الأكاديمي والتطبيق الميداني والوظيفي.

وفي ختام الورشة أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراع المدني, أن التنسيق والتعاون المشترك بين الجامعة والهيئة سيسهم في تلبية آمال وطموحات الجانبين.

// انتهى //

19:29ت م

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عرعر 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واسنظمت كلية إدارة الاعمال بجامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين بالمنطقة اليوم, ورشة عمل تعريفية بالقاعة التدريبية الذكية بكلية العلوم بالمدينة الجامعية بعرعر.وقدم ممثل الهيئة السعودية للمحامين بالمنطقة المحامي علي بن جدي العنزي نبذة تعريفية عن الهيئة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، وكيفية التنسيق معها في مجال التدريب والتأهيل الوظيفي، ,بالإضافة الى عقد برامج التدريب المشتركة.وأوضح أن الهيئة في صدد استقطاب عدد من المتميزين في مجال القانون من خريجي كلية إدارة الأعمال بشطري الطلاب والطالبات وذلك للابتعاث والتدريب والتوظيف في مختلف الحقول التخصصية في مجال القانون والمحاماه، مشيداً بمستوى الطلبة في قسم القانون الذين تميزوا في تحصيلهم الأكاديمي والتطبيق الميداني والوظيفي.وفي ختام الورشة أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فراع المدني, أن التنسيق والتعاون المشترك بين الجامعة والهيئة سيسهم في تلبية آمال وطموحات الجانبين.// انتهى //19:29ت م0222

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