السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تقيم مسابقة تحدي الريادة



الرياض 9 شعبان 1440 الموافق 14 أبريل 2019 واس.

أقامت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الإدارة والأعمال وكلية علوم الحاسب والمعلومات اليوم مسابقة "تحدي الريادة" لمشاريع طالبات مقرر ريادة الأعمال بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد الغدير، ومجموعة من رياديي الأعمال المستثمرين والمرشدين وحاضني الأعمال، وذلك في قاعة المؤتمرات والندوات بالجامعة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مشروع (A+) الخاص بمساعدة طلاب الجامعات

وحصل مشروع مبادرة (السعودية الخضراء) للتوعية بأهمية التدوير والحفاظ على البيئة على المركز الأول على مستوى طالبات جامعة مدينة دبلن كلاً من: رغد المقرن، العنود الجبرين، مها المديميغ، مريم محروس، الهنوف الجميل، ريم السماعيل، وبإشراف الدكتورة روشين.

وعرض نتائج مشاركة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من ضمن مجموعة بحثية عالمية في المشروع البحثي (GUESSS) والذي تشارك فيه الجامعة ممثلة بفريق بحثي للمرة الأولى على مستوى المملكة بوجود أكثر من ٥٤ دولة حول العالم، حيث يركز البحث على قياس الميول الريادية لدى طلاب والطالبات.

يذكر أن مقرر ريادة الأعمال يدرس بجامعة الأميرة نورة بطريقة تطبيقية في كل من كلية الإدارة والأعمال وكلية علوم الحاسب والمعلومات إضافة إلى برنامج جامعة مدينة دبلن المقدم في كلية الإدارة والأعمال، حيث تقيم الطالبات في نهاية الفصل على المشروع النهائي (خطة العمل) عوضًا عن الاختبارات التقليدية، وذلك بتقسيم الطالبات إلى مجموعات تعمل على تطوير مشروع ريادي وكتابة خطة العمل له بإشراف أستاذات متخصصات، حيث نتج عن ذلك أكثر من ٢٦٠ مشروعًا، تمت تصفيتها على مراحل للحصول على أفضل ٢٠ مشروعًا مرشحًا لمسابقة تحدي الريادة (١٠ مشاريع من طالبات جامعة الأميرة نورة، و١٠ مشاريع من طالبات برنامج جامعة مدينة دبلن).

// انتهى //

19:29ت م

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الرياض 9 شعبان 1440 الموافق 14 أبريل 2019 واس.أقامت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الإدارة والأعمال وكلية علوم الحاسب والمعلومات اليوم مسابقة "تحدي الريادة" لمشاريع طالبات مقرر ريادة الأعمال بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد الغدير، ومجموعة من رياديي الأعمال المستثمرين والمرشدين وحاضني الأعمال، وذلك في قاعة المؤتمرات والندوات بالجامعة.وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مشروع (A+) الخاص بمساعدة طلاب الجامعات السعودية وطالباتها بالمركز الأول على مستوى طالبات جامعة الأميرة نورة وهن: حصة اللحيدان، فيّ الرميح، ندى الحمد، شوق الخميس، بإشراف الأستاذة حنين المدني.وحصل مشروع مبادرة (السعودية الخضراء) للتوعية بأهمية التدوير والحفاظ على البيئة على المركز الأول على مستوى طالبات جامعة مدينة دبلن كلاً من: رغد المقرن، العنود الجبرين، مها المديميغ، مريم محروس، الهنوف الجميل، ريم السماعيل، وبإشراف الدكتورة روشين.وعرض نتائج مشاركة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من ضمن مجموعة بحثية عالمية في المشروع البحثي (GUESSS) والذي تشارك فيه الجامعة ممثلة بفريق بحثي للمرة الأولى على مستوى المملكة بوجود أكثر من ٥٤ دولة حول العالم، حيث يركز البحث على قياس الميول الريادية لدى طلاب والطالبات.يذكر أن مقرر ريادة الأعمال يدرس بجامعة الأميرة نورة بطريقة تطبيقية في كل من كلية الإدارة والأعمال وكلية علوم الحاسب والمعلومات إضافة إلى برنامج جامعة مدينة دبلن المقدم في كلية الإدارة والأعمال، حيث تقيم الطالبات في نهاية الفصل على المشروع النهائي (خطة العمل) عوضًا عن الاختبارات التقليدية، وذلك بتقسيم الطالبات إلى مجموعات تعمل على تطوير مشروع ريادي وكتابة خطة العمل له بإشراف أستاذات متخصصات، حيث نتج عن ذلك أكثر من ٢٦٠ مشروعًا، تمت تصفيتها على مراحل للحصول على أفضل ٢٠ مشروعًا مرشحًا لمسابقة تحدي الريادة (١٠ مشاريع من طالبات جامعة الأميرة نورة، و١٠ مشاريع من طالبات برنامج جامعة مدينة دبلن).// انتهى //19:29ت م0219

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.