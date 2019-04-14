السعودية اليوم / جامعة الطائف: إقبال كبير على التسجيل في "الماجستير المهني" و"بوابة العمل التطوعي"



الطائف 09 شعبان 1440 هـ الموافق 14 إبريل 2019 م واس

أكدت جامعة الطائف اليوم أن جناحها المشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي شهد إقبالاً كبيراً من الراغبين في التسجيل المبدئي للالتحاق ب27 برنامجاً للماجستير المهني تعتزم الجامعة بدء تدريسها اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل.

وذكرت الجامعة أن جناحها شهد تسجيل عدد كبير من الزوار في "بوابة العمل التطوعي" التي تديرها كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، وتمثل حلقة وصل بينها وبين المتطوعين الراغبين في المشاركة في المشروعات والبرامج التطوعية، وتهدف أيضاً إلى التعريف بأهمية العمل التطوعي ودوره في الإسهام بتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تسعى المملكة فيها إلى رفع عدد المتطوعين من 11 ألفًا إلى مليون متطوع قبل نهاية العام 2030.

وأوضح المشرف على جناح جامعة الطائف المشارك في المعرض والمؤتمر صالح الثبيتي، أن الإقبال على التسجيل المبدئي في برامج الماجستير المهني خلال المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي عكس جاذبية برامج الماجستير المهني المستحدثة، وارتباطها الفعلي باحتياجات سوق العمل.

وأشار الثبيتي إلى أن من أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة ضمن المشروع، التي قدمت خلال المعرض برامج الطاقة المتجددة والنظيفة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون والممارسات المهنية.

ونوه المشرف على جناح جامعة الطائف المشارك في المعرض والمؤتمر إلى أن فريق الجامعة المتواجد في الجناح أجاب على الاستفسارات المتنوعة من الزوار حول برامج الدراسات العليا، وآليات القبول المستحدثة، وبرامج دعم البحث العلمي، واتفاقيات التعاون المشترك، وغيرها من الجوانب العلمية والأكاديمية والإدارية التي عكست اهتماماتهم المتنوعة.

ولفت إلى أن الجامعة قدمت ورشتي عمل للتعريف ببرنامج التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، وكذلك برنامج التحول المؤسسي الذي تستهدف الجامعة من خلاله التحول إلى مؤسسة غير ربحية بحلول العام 2030.

وأكد الثبيتي أن فريق جامعة الطائف المشارك في المعرض والمؤتمر أن جناح الجامعة أطلع زواره على المبادرات والمشروعات التطويرية التي نفذتها جامعة الطائف في الفترة الماضية، وكذلك على خططها المستقبلية التي تعمل حالياً على إعدادها وتنفيذها لتطوير برامجها الأكاديمية والعلمية.

وبين أن جناح جامعة الطائف قدم أيضاً تعريفاً بمبادرات "تحول برؤية"، وبرنامج التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا)، وبرنامج التحول البرامجي لمرحلة البكالوريوس، وأكاديمية الشعر العربي، وبرنامج التحول الرقمي، وبوابة العمل التطوعي، ومنظومة البحث العلمي، ومركز اللغة العربية للناطقين بغيرها.

// انتهى //

17:21ت م

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