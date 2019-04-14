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دشن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، المرحلة الأولى لـ"برنامج واجب" الذي يقدم عروضاً خاصة لكافة منسوبي وزارة الحرس الوطني المتقاعدين ومن هم على رأس العمل، بالإضافة لذوي الشهداء.
وجاء ذلك من خلال هاشتاق أطلقته الوزارة بعنوان #تقديركم_واجب_علينا ؛ لاستعراض المرحلة الأولى من البرنامج الذي شمل خصومات في منشآت تجارية؛ منها "السفر والسياحة، والتعليم والتدريب، والفنادق، والسيارات، والأثاث والمفروشات، والأندية الصحية، وقطاع التجزئة، والصحة".
واستقبل منسوبو وزارة الحرس الوطني، اليوم، رسالة نصية إلى هواتفهم، من الأمير عبدالله بن بندر، بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من البرنامج.
وجاء في نص الرسالة:
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات وزارة الحرس الوطني ولأنكم تستحقون الأفضل تقديركم واجب علينا.
أخوكم /
عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز
وزيـــر الـحـرس الـوطـنــــي
وزير الحرس الوطني يدشّن المرحلة الأولى لـ"برنامج واجب"متعب البقمي الخليج 365 2019-04-14
دشن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، المرحلة الأولى لـ"برنامج واجب" الذي يقدم عروضاً خاصة لكافة منسوبي وزارة الحرس الوطني المتقاعدين ومن هم على رأس العمل، بالإضافة لذوي الشهداء.
وجاء ذلك من خلال هاشتاق أطلقته الوزارة بعنوان #تقديركم_واجب_علينا ؛ لاستعراض المرحلة الأولى من البرنامج الذي شمل خصومات في منشآت تجارية؛ منها "السفر والسياحة، والتعليم والتدريب، والفنادق، والسيارات، والأثاث والمفروشات، والأندية الصحية، وقطاع التجزئة، والصحة".
واستقبل منسوبو وزارة الحرس الوطني، اليوم، رسالة نصية إلى هواتفهم، من الأمير عبدالله بن بندر، بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من البرنامج.
وجاء في نص الرسالة:
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات وزارة الحرس الوطني ولأنكم تستحقون الأفضل تقديركم واجب علينا.
أخوكم /
عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز
وزيـــر الـحـرس الـوطـنــــي
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
06:19 PM
لتقديم عروض خاصة لمن على رأس العمل والمتقاعدين وذوي الشهداء
دشن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، المرحلة الأولى لـ"برنامج واجب" الذي يقدم عروضاً خاصة لكافة منسوبي وزارة الحرس الوطني المتقاعدين ومن هم على رأس العمل، بالإضافة لذوي الشهداء.
وجاء ذلك من خلال هاشتاق أطلقته الوزارة بعنوان #تقديركم_واجب_علينا ؛ لاستعراض المرحلة الأولى من البرنامج الذي شمل خصومات في منشآت تجارية؛ منها "السفر والسياحة، والتعليم والتدريب، والفنادق، والسيارات، والأثاث والمفروشات، والأندية الصحية، وقطاع التجزئة، والصحة".
واستقبل منسوبو وزارة الحرس الوطني، اليوم، رسالة نصية إلى هواتفهم، من الأمير عبدالله بن بندر، بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من البرنامج.
وجاء في نص الرسالة:
"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات وزارة الحرس الوطني ولأنكم تستحقون الأفضل تقديركم واجب علينا.
أخوكم /
عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز
وزيـــر الـحـرس الـوطـنــــي
، وزير الحرس الوطني يدشّن المرحلة الأولى لـ"برنامج واجب" ،
المصدر : الخليج 365
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