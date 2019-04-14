، تعاطي 4 شباب لـ"غاز البوتان" يقود النيابة لتصنيفه مادة إدمان خطرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطوا بحوزتهم 6 عبوات واعترفوا باستخدامها لكونها "مضحكة"

خلصت تحليلات مختبرية حول تأثير غاز البوتان، أجرتها مختبرات متقدمة بطلب من النيابة العامة، إلى تصنيفها من أخطر أنواع الإدمان الخفي المؤدي للاضطرابات النفسية والسلوكية، وأنها تؤثر بشكل فعال على الجهاز التنفسي العلوي والسفلي.

جاء ذلك بعد إحالة مجموعة من الشباب إلى النيابة العامة بإحدى المناطق لاستنشاقهم لغاز البوتان، وببسط النيابة لإجراءات التحقيق في الواقعة تكشَف لها حيازة المتهمين لعدد ست عبوات لغاز البوتان، استخدم منها أربع عبوات، كما عثر على "شماغين" مبللين بالكامل بذات الغاز، وأنه باستجوابهم أقروا باستنشاقهم للغاز المضبوط بحوزتهم لكونه يثير الضحك.

وحرصاً من النيابة العامة للوقوف على ماهية تلك المواد وتأثيرها على قدرات متعاطيها العقلية والنفسية، بعث منها بعينّة لأحد المراكز المخبرية المعتمدة والمتخصصة في هذا الشأن مع التوجيه بالاستعانة بأحدث التكنولوجيا المتقدمة في ذلك.

وقد جاء التقرير حولها متضمناً أن غاز البوتان مصنف من المواد المذيبة الطيارة السامة، التي تسبب نوعًا من الإدمان، وتؤثر بشكل فعّال على الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتؤدي إلى حالات من التسمم الحاد، و أنها من المواد المسببة للإدمان دون ملاحظة مستخدميها، نتيجة لتأثيرها المركّز على الجهاز العصبي، وما تقوم به تلك المواد الطيارة من تغيير مزاج المستنشق الذي يشعر بشيء من النشوة، والتي تؤدي إلى اعتماديته واستخدامه لها بشكل مستمر والوصول إلى درجات متقدمة من الإدمان مما ينتج عنه اضطرابات نفسية وسلوكية، ويعد ذلك من أخطر أنواع الإدمان الخفي.

وتكمن خطورة هذه المادة في سرعة تأثيرها، لأنها تدخل من الرئتين مباشرة، ثم بعد ذلك إلى مجرى الدم دون أن تمر على المعدة، مما يسبب تلفًا لعضلة القلب ويعرض متعاطيها إلى أزمات قلبية مفاجئة وتلفًا لخلايا المخ.

وقد أكدت النيابة العامة بدورها أنه من منطلق واجبها الوطني ومسؤوليتها في المحافظة على سلامة المجتمع ، ومحاربة ما من شأنه الإضرار بأفراد المجتمع ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذه المادة.