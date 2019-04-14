، تركي العيار يرأس اجتماع "إعلامية الاتحاد الرياضي للجامعات".. غداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتقييم تغطيات بطولات الموسم التاسع

تعقد اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، مساء غد الاثنين، في جامعة الملك سعود، اجتماعها الأخير، بعد نهاية الموسم التاسع لبطولات اتحاد الجامعات.

يأتي ذلك برئاسة المستشار رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدكتور تركي بن فهد العيار، وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بما فيها وكالة الأنباء السعودية "واس"، وناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي.

يهدف الاجتماع إلى مناقشة وتقييم التغطيات الإعلامية لبطولات الاتحاد الرياضي للجامعات في الموسم التاسع، والتحديات التي واجهتها إذا وجدت مع رصد الملاحظات وتبني المقترحات الرامية للتطوير في الموسم المقبل العاشر، وتكريم أعضاء اللجنة الإعلامية.

وقال الدكتور تركي العيار: إن التغطيات الإعلامية لبطولات الاتحاد في الموسم التاسع حققت ولله الحمد نجاحاً باهراً من حيث الكم والكيف فاقت إحصائيات الموسم المنصرم الثامن، إذ بلغت الأخبار المنشورة في الصحف التقليدية والإلكترونية 600 خبر، وإجمالي ساعات البث المباشر عبر قناة "22" الراعي الفضائي 106 ساعات، وعدد الصور الموثقة لجميع البطولات 7000 صورة، وإجمالي التغريدات ما يقارب 10 آلاف تغريدة، بجانب إجراء أكثر من 30 لقاءً تلفزيونياً مع مديرين ووكلاء وعمداء شؤون الطلاب بالجامعات المشاركة في البطولات، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والأمين العام ومستشاريه ومديرين البطولة.

وأضاف الدكتور "العيار" أن نجاح التغطيات الإعلامية كان بفضل الله وتوفيقه، ثم بدعم كبير من رئيس الاتحاد الدكتور عبدالله البقمي، والأمين العام الدكتور صلاح السقا.