، تأهيل 40 سيدة في جدة لتدريب الفتيات المقبلات على الزواج ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمته "جمعية الشقائق" بالتعاون مع "التنمية الاجتماعية"

اختتمت جمعية الشقائق الاجتماعية بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بجدة، دورة تطوير مهارات مدرب تأهيل الزواج، بقاعة التنمية الاجتماعية بجدة.

وشهدت الدورة تدريب ٤٠ سيدة على مستوى المملكة، وجرى تسليمهن شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع معهد نفع، وشهادات حضور من جمعية الشقائق، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بجدة، حيث سينطلقن قريباً لتدريب الفتيات المقبلات على الزواج.

وقال مدير البرامج والمبادرات التنموية إن مبادرة تطوير مهارات مدرب تأهيل الزواج، تهدف لتدريب مدربات يقمن بتدريب المقبلات على الزواج من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية.

وأضاف: يأتي ذلك حرصاً من الحكومة الرشيدة على الاستقرار الأسري، وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي نصت على أن الأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه وتكوين كيانه المجتمعي والتربوي والحاضنة الأولى للأبناء والراعي الرئيسي لاحتياجاتهم والحامي للمجتمع من التفكك والانحلال، لتعدد الوظائف التي تقوم بها الأسرة (النفسية والاجتماعية والاقتصادية والبيولوجية والتربوية والعقلية).

يذكر أن مبادرة تطوير مهارات "مدرب تأهيل الزواج" انطلقت من جمعية الشقائق بجدة لتشمل مناطق المملكة.