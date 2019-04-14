، برعاية الملك.. "التخصصات" تحتفل بالحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية ،

- 1/2
- 2/2
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بتخريج الدفعة الـ22 من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
وأعرب وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الحفل لخريجي وخريجات شهادة الاختصاص السعودية، والذي يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي بشكل عام والممارسين الصحيين بشكل خاص.
من جهته، نوه الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، بالرعاية الملكية الكريمة لحفل تخريج الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة –حفظها الله- أثمر عن تخريج 1863 خريجاً وخريجة هذا العام يمثلون نحو 105 تخصصات ما بين عامة ودقيقة، لافتاً إلى أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجاً لمسيرة علمية تلقى فيها الخريجين العلم والمهارة للعمل في ممارسة الطب وخدمة المجتمع.
ولفت الأمين العام للهيئة إلى أن شهادة الاختصاص السعودية تعد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي، وحظيت بالاعتراف العالمي، وتمنحها الهيئة للخريجين بعد إكمالهم متطلبات التدريب واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.
برعاية الملك.. "التخصصات" تحتفل بالحاصلين على شهادة الاختصاص السعوديةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-14
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بتخريج الدفعة الـ22 من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
وأعرب وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الحفل لخريجي وخريجات شهادة الاختصاص السعودية، والذي يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي بشكل عام والممارسين الصحيين بشكل خاص.
من جهته، نوه الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، بالرعاية الملكية الكريمة لحفل تخريج الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة –حفظها الله- أثمر عن تخريج 1863 خريجاً وخريجة هذا العام يمثلون نحو 105 تخصصات ما بين عامة ودقيقة، لافتاً إلى أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجاً لمسيرة علمية تلقى فيها الخريجين العلم والمهارة للعمل في ممارسة الطب وخدمة المجتمع.
ولفت الأمين العام للهيئة إلى أن شهادة الاختصاص السعودية تعد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي، وحظيت بالاعتراف العالمي، وتمنحها الهيئة للخريجين بعد إكمالهم متطلبات التدريب واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
05:25 PM
الأربعاء المقبل بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بتخريج الدفعة الـ22 من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.
وأعرب وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الحفل لخريجي وخريجات شهادة الاختصاص السعودية، والذي يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي بشكل عام والممارسين الصحيين بشكل خاص.
من جهته، نوه الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، بالرعاية الملكية الكريمة لحفل تخريج الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة –حفظها الله- أثمر عن تخريج 1863 خريجاً وخريجة هذا العام يمثلون نحو 105 تخصصات ما بين عامة ودقيقة، لافتاً إلى أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجاً لمسيرة علمية تلقى فيها الخريجين العلم والمهارة للعمل في ممارسة الطب وخدمة المجتمع.
ولفت الأمين العام للهيئة إلى أن شهادة الاختصاص السعودية تعد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي، وحظيت بالاعتراف العالمي، وتمنحها الهيئة للخريجين بعد إكمالهم متطلبات التدريب واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.
، برعاية الملك.. "التخصصات" تحتفل بالحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية الملك.. "التخصصات" تحتفل بالحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.