، برعاية الملك.. "التخصصات" تحتفل بالحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأربعاء المقبل بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بتخريج الدفعة الـ22 من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك يوم الأربعاء المقبل، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وأعرب وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الحفل لخريجي وخريجات شهادة الاختصاص السعودية، والذي يأتي امتداداً للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي بشكل عام والممارسين الصحيين بشكل خاص.

من جهته، نوه الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، بالرعاية الملكية الكريمة لحفل تخريج الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة –حفظها الله- أثمر عن تخريج 1863 خريجاً وخريجة هذا العام يمثلون نحو 105 تخصصات ما بين عامة ودقيقة، لافتاً إلى أن هذا الاحتفاء يأتي تتويجاً لمسيرة علمية تلقى فيها الخريجين العلم والمهارة للعمل في ممارسة الطب وخدمة المجتمع.

ولفت الأمين العام للهيئة إلى أن شهادة الاختصاص السعودية تعد من أقوى الشهادات العلمية الصحية على المستوى العربي، وحظيت بالاعتراف العالمي، وتمنحها الهيئة للخريجين بعد إكمالهم متطلبات التدريب واجتياز جميع الامتحانات الخاصة بالحصول على الشهادة.