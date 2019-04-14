، غداً.. "الفيصل" يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتكون من 9 أفرع وبرعاية من صحيفة "الخليج 365"

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، غداً الاثنين، أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة، برعاية من صحيفة "الخليج 365".

وقال وكيل إمارة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح: إن الجائزة هذا العام ستشهد تخصيص جائزة فرع التميز الثقافي لمخرجات "كيف نكون قدوة؟" في دورته الحالية، والذي يحمل موضوع "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟"، رغبة من الإمارة في توحيد كل الجوائز بالمنطقة تحت مظلة موحدة.

وأضاف أن عدد الذين تقدموا للمنافسة على أفرع الجائزة في دورتها الحالية تجاوز الـ300 جهة حكومية وأهلية وفرد.

وأشار إلى أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بتوجيهات من أمير المنطقة ومتابعة نائبه، حرصت على تطوير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م، وذلك بتحديث معايير التحكيم لكل فرع بما يحقق الهدف المنشود.

ونوه المشرف العام على الجائزة، بما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات التسع السابقة والتي حصل عليها أكثر من 75 جهة حكومية وأهلية وفرد، الأمر الذي اتضح جلياً في الأعمال التنافسية التي تقدمّت هذا العام للجان التحكيم.

ولفت إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة بالوصول إلى مواطن الإبداع لدى إنسان منطقة مكة المكرمة.

وأكد الدكتور "الفالح" أن الجائزة تحرص على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة والتنافس الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج.

وذكر أن الجائزة ومنذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو عملاً جماعياً وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

يُذكر أن أفرع الجائزة هي:

١ - التميز بخدمات الحج والعمرة.

٢ - التميز الإداري.

٣ - التميز الاقتصادي.

٤ - التميز الثقافي.

٥ - التميز الاجتماعي.

٦ - التميز العمراني.

٧ - التميز البيئي.

٨ - التميز العلمي والتقني.

٩ - التميز الإنساني.