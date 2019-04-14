، "مركزي حفر الباطن" يثبت الفقرات "لأربعيني" يعاني من انزلاق عجزي ،

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تمكن الفريق الطبي الجراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى حفر الباطن المركزي، من إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من عمره، كان يشكو من عدم القدرة على الانحناء، وكذلك صعوبة في المشي، بالإضافة إلى تنمل مستمر في الطرف السفلي الأيسر.
بعد التشخيص الإكلينيكي للمريض والفحوصات المخبرية والإشعاعية على العمود الفقري، وتحديداً على مستوى الفقرات القطنية، تبين أن المريض يعاني من انزلاق فقاري قطني عجزي، وحددت درجته أنه من الدرجة الثانية، إضافة إلى تلف في الغضروف القطني الخامس، مع تلاشي المادة الغضروفية، وتضيق في المخارج الجانبية للجذور العصبية القطنية.
أجريت العملية للمريض، حيث تم تثبيت الفقرات المنزلقة، بالإضافة إلى زرع غضروف قطني بدل الغضروف التالف، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، دون أي مضاعفات بعد أن استمرت ما يقارب 3 ساعات، غادر بعدها المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
"مركزي حفر الباطن" يثبت الفقرات "لأربعيني" يعاني من انزلاق عجزيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-14
تمكن الفريق الطبي الجراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى حفر الباطن المركزي، من إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من عمره، كان يشكو من عدم القدرة على الانحناء، وكذلك صعوبة في المشي، بالإضافة إلى تنمل مستمر في الطرف السفلي الأيسر.
بعد التشخيص الإكلينيكي للمريض والفحوصات المخبرية والإشعاعية على العمود الفقري، وتحديداً على مستوى الفقرات القطنية، تبين أن المريض يعاني من انزلاق فقاري قطني عجزي، وحددت درجته أنه من الدرجة الثانية، إضافة إلى تلف في الغضروف القطني الخامس، مع تلاشي المادة الغضروفية، وتضيق في المخارج الجانبية للجذور العصبية القطنية.
أجريت العملية للمريض، حيث تم تثبيت الفقرات المنزلقة، بالإضافة إلى زرع غضروف قطني بدل الغضروف التالف، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، دون أي مضاعفات بعد أن استمرت ما يقارب 3 ساعات، غادر بعدها المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
04:58 PM
كان يشكو من عدم القدرة على الانحناء وصعوبة في المشي
تمكن الفريق الطبي الجراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى حفر الباطن المركزي، من إنهاء معاناة مريض في العقد الرابع من عمره، كان يشكو من عدم القدرة على الانحناء، وكذلك صعوبة في المشي، بالإضافة إلى تنمل مستمر في الطرف السفلي الأيسر.
بعد التشخيص الإكلينيكي للمريض والفحوصات المخبرية والإشعاعية على العمود الفقري، وتحديداً على مستوى الفقرات القطنية، تبين أن المريض يعاني من انزلاق فقاري قطني عجزي، وحددت درجته أنه من الدرجة الثانية، إضافة إلى تلف في الغضروف القطني الخامس، مع تلاشي المادة الغضروفية، وتضيق في المخارج الجانبية للجذور العصبية القطنية.
أجريت العملية للمريض، حيث تم تثبيت الفقرات المنزلقة، بالإضافة إلى زرع غضروف قطني بدل الغضروف التالف، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، دون أي مضاعفات بعد أن استمرت ما يقارب 3 ساعات، غادر بعدها المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
، "مركزي حفر الباطن" يثبت الفقرات "لأربعيني" يعاني من انزلاق عجزي ،
المصدر : الخليج 365
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