، بالفيديو.. ردة فعل طفل سعودي شاهد مقطعًا لوالده من الحد الجنوبي ،

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نشر بدر العساكر، مدير مكتب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يُظهر ردة فعل طفل على رسالة مصورة بعثها والده الجندي من الحد الجنوبي للمملكة.
ويظهر في الفيديو عرض الرسالة المصورة أمام الطفل وزملائه فيما يبدو فصلاً مدرسيًا، حيث بدأ الطفل بالبكاء فور رؤية والده وسماع صوته.
وكتب "العساكر" معلقاً: "ومن الفخر دموع.. رسالة الأب من الحدود الجنوبية لولده.. هي اعتزاز ولاء.. وصدق انتماء.. حفظه الله ومن معه من جنودنا البواسل".
وتعاطف رواد مواقع التواصل مع الطفل وبكائه، متمنين النصر وعودة الجميع سالمين غانمين.
وقال المغرد محمد الماص أبو أحمد: "بطل يا ولدي الله يرجعه لكم سالماً غانماً وبيض الله وجهه ووجهك عسي ربي ينصرنا ويسدد رميهم اللهم آمين يا رب العالمين"، بينما قال المغرد نواف: "جميعنا شعرنا بما شعر به الشبل تجاه أبيه، أسأل الله أن يحميهم ويوفقهم في كل خير".
وعن شعورها لبكاء الطفل، تقول المغردة "sara": "يا عمري الله يحفظ أبوه ويرجعه له بالسلامة وجميع جنودنا".
في حين قالت المغردة "Atalal ": "كنت أقول بنفسي ما راح أبكي وبسوي نفسي قوية.. وأول ما صاح صحت معه، قلبي الصغير لا يحتمل".
بالفيديو.. ردة فعل طفل سعودي شاهد مقطعًا لوالده من الحد الجنوبيأيمن حسن الخليج 365 2019-04-14
نشر بدر العساكر، مدير مكتب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يُظهر ردة فعل طفل على رسالة مصورة بعثها والده الجندي من الحد الجنوبي للمملكة.
ويظهر في الفيديو عرض الرسالة المصورة أمام الطفل وزملائه فيما يبدو فصلاً مدرسيًا، حيث بدأ الطفل بالبكاء فور رؤية والده وسماع صوته.
وكتب "العساكر" معلقاً: "ومن الفخر دموع.. رسالة الأب من الحدود الجنوبية لولده.. هي اعتزاز ولاء.. وصدق انتماء.. حفظه الله ومن معه من جنودنا البواسل".
وتعاطف رواد مواقع التواصل مع الطفل وبكائه، متمنين النصر وعودة الجميع سالمين غانمين.
وقال المغرد محمد الماص أبو أحمد: "بطل يا ولدي الله يرجعه لكم سالماً غانماً وبيض الله وجهه ووجهك عسي ربي ينصرنا ويسدد رميهم اللهم آمين يا رب العالمين"، بينما قال المغرد نواف: "جميعنا شعرنا بما شعر به الشبل تجاه أبيه، أسأل الله أن يحميهم ويوفقهم في كل خير".
وعن شعورها لبكاء الطفل، تقول المغردة "sara": "يا عمري الله يحفظ أبوه ويرجعه له بالسلامة وجميع جنودنا".
في حين قالت المغردة "Atalal ": "كنت أقول بنفسي ما راح أبكي وبسوي نفسي قوية.. وأول ما صاح صحت معه، قلبي الصغير لا يحتمل".
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
04:48 PM
"العساكر" نشره عبر "تويتر" وسط تفاعل وتأثر من المتابعين
نشر بدر العساكر، مدير مكتب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو، يُظهر ردة فعل طفل على رسالة مصورة بعثها والده الجندي من الحد الجنوبي للمملكة.
ويظهر في الفيديو عرض الرسالة المصورة أمام الطفل وزملائه فيما يبدو فصلاً مدرسيًا، حيث بدأ الطفل بالبكاء فور رؤية والده وسماع صوته.
وكتب "العساكر" معلقاً: "ومن الفخر دموع.. رسالة الأب من الحدود الجنوبية لولده.. هي اعتزاز ولاء.. وصدق انتماء.. حفظه الله ومن معه من جنودنا البواسل".
وتعاطف رواد مواقع التواصل مع الطفل وبكائه، متمنين النصر وعودة الجميع سالمين غانمين.
وقال المغرد محمد الماص أبو أحمد: "بطل يا ولدي الله يرجعه لكم سالماً غانماً وبيض الله وجهه ووجهك عسي ربي ينصرنا ويسدد رميهم اللهم آمين يا رب العالمين"، بينما قال المغرد نواف: "جميعنا شعرنا بما شعر به الشبل تجاه أبيه، أسأل الله أن يحميهم ويوفقهم في كل خير".
وعن شعورها لبكاء الطفل، تقول المغردة "sara": "يا عمري الله يحفظ أبوه ويرجعه له بالسلامة وجميع جنودنا".
في حين قالت المغردة "Atalal ": "كنت أقول بنفسي ما راح أبكي وبسوي نفسي قوية.. وأول ما صاح صحت معه، قلبي الصغير لا يحتمل".
، بالفيديو.. ردة فعل طفل سعودي شاهد مقطعًا لوالده من الحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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