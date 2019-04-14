السعودية | خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية اندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- المناطق _ واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وتم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالاضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي.

كما حضرها من جانب الإندونيسي، معالي وزيرة الخارجية روتينو مرسودي، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة الفريق مولدكو، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل.