شكرا لقرائتكم خبر عن حفل خريجي التخصصات الصحية الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- تحتفل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بتخريج الدفعة الـ22 من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك يوم الأربعاء 12 شعبان 1440هـ الموافق 17 إبريل 2019م وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

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