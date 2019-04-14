شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحرس الملكي يرعى حفل تكريم ذوي الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

رعى رئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري اليوم حفل تكريم ذوي الشهداء والمصابين بحضور قادات وضباط رئاسة الحرس الملكي . وقال خلال الحفل: "إن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- تقدر عالياً تضحيات شهداء الوطن والمصابين، لاسيما وقد أدى شهداء الوطن ما عليهم في جميع القطاعات العسكرية والحرس الملكي، وافتدوا وطنهم بأرواحهم، وصانوا ترابه بدمائهم الزكية، وأثبتوا أن حبهم للوطن أغلى من الدنيا لديهم، إذ لبوا النداء وضحوا بالنفس والنفيس دفاعاً عن الوطن والمقدسات ومكتسبات ثراه. وأشار إلى اهتمام هذه البلاد الوفية لأبنائها الغالية عليهم منذ تأسيسها بالشهداء والمصابين بأروع الصور الإنسانية التي ترفع من معنويات أسرهم وتكفل لهم الحياة الكريمة في المجتمع.

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