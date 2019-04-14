شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة تنظم معرض «مدن دمرها الإرهاب» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

تنظم وزارة الثقافة معرض "مدن دمرها الإرهاب" خلال الفترة من 17 أبريل إلى 17 مايو 2019م، وذلك في المتحف الوطني بالرياض. ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ومعهد العالم العربي في باريس. وسيقدم المعرض رحلة مجازية إلى مدن عربية تعرضت آثارها للتدمير إما بسبب هجمات المتطرفين أو الإهمال أو لعوامل مناخية طبيعية. وتهدف هذه الرحلة التي تتم باستخدام أحدث تقنيات الواقع الافتراضي، إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الكنوز الحضارية التي تمثلها الآثار والمواقع الثقافية. وتعد مدينة الرياض المحطة العالمية الثانية للمعرض بعد دورته الأولى التي أقيمت في أكتوبر الماضي في معهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس. وجاء انتقاله إلى الرياض في سياق اهتمام وزارة الثقافة بالتراث وبالمواقع الثقافية والأثرية، وحرصها على رعاية الآثار وصيانتها، وعبّرت عن ذلك بإدراجها لهذه المجالات الحضارية ضمن القطاعات الـ 16 الرئيسية التي ستدعمها من خلال وثيقة رؤيتها وتوجهاتها.

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