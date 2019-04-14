العاهل السعودي ورئيس إندونيسيا يبحثان علاقات التعاون

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بالرياض اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

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ورحب العاهل السعودي برئيس إندونيسيا والوفد المرافق له في السعودية، فيما أبدى جوكو ويدودو سعادته بزيارة المملكة، ولقائه العاهل السعودي.

وشهدت العلاقات بين السعودية وإندونيسيا منذ عام 1948 تطورا ونموا في مختلف المجالات، وتعد من الشواهد البارزة على عمق العلاقات ونضوجها التي تتسم بالتطور وتحقيق ما يلبي مصالح البلدين والشعبين.

في 1948 افتتحت إندونيسيا سفاراتها في جدة، فيما افتتحت السعودية سفاراتها في جاكرتا 1955 وتوالت اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة بين الجانبين، إضافة لعقد العديد من اللجان والاجتماعات في مختلف المجالات.