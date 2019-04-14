- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم أمانة عسير تنجز 35 ٪ من مشروع سما أبها بأكثر من 13 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة عسير تنجز 35 ٪ من مشروع سما أبها بأكثر من 13 مليون ريال
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - أبها
تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها بمشروع سما أبها، وذلك من خلال جهودها المتواصلة لاستكمال الحدائق الغربية من المشروع عبر خطط تأهيلية تم وضعها مسبقًا بدقة وذلك لضمان جودة تنفيذ الحدائق حيث قدرت تكلفة إنشائها نحو 13.420مليون ريال.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد بلغت نسبة الإنجاز في الحدائق الغربية والتي تأتي ضمن مشروع سما أبها ما يقارب 38%، وشملت أعمال التكيسات الخرسانية والحجرية وأعمال الأرصفة والبردورات والجلسات العائلية.
وأشار إلى أن الأمانة حريصة على إنشاء حدائق حضرية سواء في مشروع سما أبها أو الحدائق العامة في مدينة أبها، لما في ذلك أهمية اجتماعية وبيئية واقتصادية، واستدامة للحدائق من خلال نشر الرقعة الخضراء والمتنزهات، تماشيا مع مبدأ الاستدامة بهدف المحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني .
الجدير بالذكر أن سما أبها يعد من المشاريع الحيوية التي تقوم أمانة منطقة عسير على تنفيذه ، ليكون أحد أهم روافد الترفيه في مدينة أبها وأبرز الحدائق جاذبية لزوار المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تنجز 35 ٪ من مشروع سما أبها بأكثر من 13 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.