2019-04-14

رابط التقديم على وظائف المساندة الفنية في القوات البرية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية عن توفر وظائف شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية في مجال تقنية المعلومات حسب التخصصات التالية: (علوم حاسب، نظم معلومات، هندسة شبكات، هندسة حاسب آلي).

وأوضحت أن ذلك وفق الشروط التالية:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها.

. جميع سنوات الخبرة في القطاعات الحكومية (يجب أن يكون موضحاً فيها اسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخبرة ونهايتها) ومصدقة من الجهة الحكومية حسب الأنظمة.

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. جميع سنوات الخبرة في القطاع الخاص في الشركات والمؤسسات (يجب أن يكون موضحاً فيها اسم الموظف – مسمى الوظيفة – بداية الخبرة ونهايتها – عدد أيام العمل في الأسبوع) يرفق معها بيان مدة اشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

. جميع الخبرات يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها.

. أن يكون لائقا صحيا وحسن المظهر.

. ألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأوضحت الهيئة أن على الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم من خلال الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت (هنا)، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٠٨/٠٩هـ وحتى نهاية يوم السبت الموافق ١٤٤٠/٠٨/٢٢هـ، علما بأن موقع المقابلات في مبنى إدارة تقنية المعلومات للقوات البرية- طريق الملك عبدالعزيز- مقابل أسواق الشعلة سابقاً.