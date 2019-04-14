شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال خراج ضخم من قلب أربعيني بمركز القلب بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

قام الفريق الإستشاري الجراحي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، بإجراء عملية معقدة ونادرة لقلب أربعيني؛ بعدما قدم إلى المركز وهو يعاني من ضيق في التنفس، وتسارع في نبضات قلبه، وأوضحت الفحوصات والأشعة بأن لديه خُراج بحجم (٢*٣) سم انتشر في عضلة قلبه تحديدا في الجدار الفاصل بين البطينين، ولديه التهاب بالصمام الأورطي، الذي يعود إلى بكتيريا الحمى المالطية، الذي ينتقل عن طريق الحيوانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونجح الفريق الطبي -بفضل الله- بإزالة الصمام الملتهب واستبداله بصمام معدني، بالإضافة إلى تنظيف الجدار الفاصل بين البطينين من الخراج وسد الفتحة التي أحدثها الخراج.

يُشار إلى أن المريض في صحة جيدة حالياً ولله الحمد، ويتوقع خروجه من المركز في الأيام القليلة المُقبلة.