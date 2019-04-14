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استئصال خراج ضخم من قلب أربعيني بمركز القلب بالمدينة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

قام الفريق الإستشاري الجراحي بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، بإجراء عملية معقدة ونادرة لقلب أربعيني؛ بعدما قدم إلى المركز وهو يعاني من ضيق في التنفس، وتسارع في نبضات قلبه، وأوضحت الفحوصات والأشعة بأن لديه خُراج بحجم (٢*٣) سم انتشر في عضلة قلبه تحديدا في الجدار الفاصل بين البطينين، ولديه التهاب بالصمام الأورطي، الذي يعود إلى بكتيريا الحمى المالطية، الذي ينتقل عن طريق الحيوانات بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونجح الفريق الطبي -بفضل الله- بإزالة الصمام الملتهب واستبداله بصمام معدني، بالإضافة إلى تنظيف الجدار الفاصل بين البطينين من الخراج وسد الفتحة التي أحدثها الخراج.

يُشار إلى أن المريض في صحة جيدة حالياً ولله الحمد، ويتوقع خروجه من المركز في الأيام القليلة المُقبلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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