شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسير رحلة ترفيهية إلى الأماكن التاريخية لـ27 طفلاً معاد تأهيلهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأحد) رحلة ترفيهية إلى الأماكن السياحية والتاريخية بمحافظة مأرب لـ27 طفلاً مجندًا ضمن برنامج إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً.

وتعرف الأطفال الذين سبق أن جندتهم المليشيات وزجت بهم في الصراع المسلح على عدد من الأماكن التاريخية منها عرش بلقيس إضافة إلى سد مأرب العظيم، الذي يعد من أهم الأماكن السياحية بمحافظة مأرب.

وأشار منظمو الرحلة إلى أهمية هذه الرحلة التي تأتي ضمن أنشطة الدعم النفسي الذي يخضع له الأطفال من خلال الخروج الجماعي وممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية التي تتخلل برنامج الرحلة.

وأكد الاختصاصي النفسي للمشروع مهيوب المخلافي، أن الرحلة للأماكن الخلوية والتاريخية والسياحية تعمل على إبعاد الأطفال عن أي سلوك عدواني مكتسب بسبب تجنيدهم الإجباري من قبل المليشيات الحوثية حيث يهدف البرنامج إلى تخليصهم من الشرود الذهني، والصدمات النفسية التي عانوا منها أثناء فترة تجنيدهم.

Advertisements

وينفذ المركز الدورة الثانية من المرحلتين التاسعة والعاشرة التي تستهدف إعادة تأهيل 80 طفلاً مجنداً من عدة محافظات يمنية.

صور

صور

صور