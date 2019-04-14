شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2600 كرتون تمر في مأرب ولحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب، لحج) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأحد) 800 كرتون تمر بحي المطار في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 4800 فرد. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأحد) 800 كرتون تمر بحي المطار في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، يستفيد منها 4800 فرد. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1800 كرتون تمر في مديرية تبن بمحافظة لحج، يستفيد منها 10.800 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة محافظاته دون تمييز. صور صور Advertisements صور صور صور صور صور صور



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