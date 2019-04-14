شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: وظائف «أخصائي وسائل حية» للرجال في منافذ المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، توفر وظائف في مختلف منافذ المملكة على مسمى «أخصائي وسائل حية» للرجال فقط، موضحة أن التقديم يبدأ اليوم (الأحد) 14 أبريل 2019، ويستمر لمدة 14 يوماً، وذلك عبر الرابط التالي (https://www.customs.gov.sa/ar/general/Join-us).

وكشفت «الجمارك» أن شروط القبول هي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم حاصل على درجة الثانوية العامة بتقدير جيد كحد أدنى، أن لا يتجاوز عمر المتقدم 28 سنة ميلادية، أن لا يقل الطول عن 165 سم ولا يزيد الوزن على 70 كيلوغراما، أن يكون لائقاً صحياً وبدنياً وفقاً للفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية، اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها الهيئة العامة للجمارك، اجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت «الجمارك السعودية» الراغبين في الاستفسار إلى للتواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]