شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل رئيس إندونيسيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض اليوم (الأحد)، الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، برئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس جمهورية إندونيسيا سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس الإندونيسي، الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن سعود بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

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