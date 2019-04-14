كشف مجاني للسكري والضغط في التجمعات السكنية بالسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد المملكة حملتين لنشر التوعية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، عبر تقديم كشف مجاني للمواطنين والمقيمين بالمراكز التجارية والتجمعات السكنية، في أغلب مدن ومناطق المملكة، بهدف التعريف بالأعراض والتخفيف من معاناة المرضى، والتعريف بالنظام الصحي المتكامل الذي يحقق حياة آمنة عالية الجودة، تحقيقا لمرتكزات رؤية 2030 في القطاع الصحي.

وأوضح استشاري أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بجامعة الملك عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لداء السكري الدكتور عبدالرحمن الشيخ خلال ندوة أمس في جدة أن الحملة تجسد مرتكزات رؤية المملكة 2030 التي تشدد على توفير الطب الوقائي للمواطنين ومحاربة الأمراض المزمنة التي تشكل تحديا وخطرا على صحة الجميع.

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وأكد رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم الدكتور صالح الشرفا أن الحملة تهدف إلى التوعية ورفع ثقافة المجتمع عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر وكيفية تجنبها من خلال التحفيز على ممارسة الرياضة والالتزام بالغذاء الصحي والكشف المبكر خاصة مع وصول نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم إلى 15% من البالغين في المملكة وأن 42% معرضون للإصابة به، حتى تتمكن الأسرة من أداء دورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها.

وأشار الطبيبان إلى أن السبب في إقامة حملتي "افحص سكرك" و"اسمع كلامي قيس ضغطك" يعود إلى أن 70% من مرضى السكر حول العالم مصابون بضغط الدم، وأن وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء أخذتا على عاتقهما هدف خفض نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتقليل الملح في الطعام والتنسيق مع الوزارات المعنية، لتسهيل السبل إلى التحكم في نسبة ومعالجة ارتفاع ضغط الدم والسكر.

إحصاءات شبه رسمية تؤكد: