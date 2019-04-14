السعودية | تعرف على أسعار البنزين الجديدة بالسعودية للربع الثاني

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شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار البنزين الجديدة بالسعودية للربع الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت أرامكو السعودية عن أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 14 أبريل 2019م ستكون على النحو الآتي -وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس":
( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019م.
وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م (بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و (بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.
وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
ودعت الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، إلى زيارة الرابط التالي :
https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels
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