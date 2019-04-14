توقع المدير الفني الحالي لنادي الفيصلي، البرازيلي شاموسكا في تصريحاتٍ خاصة لـ"الخليج 365"، فوز الهلال بلقب الدوري.
وقال المدرب الذي يعد واحداً من الأفضل حالياً في المسابقة عطفاً على نتائجه مع الفيصلي: "الهلال عاد للمركز الأول في وقتٍ صعب جداً على منافسه أن يلحقه".
وتوقع المدرب فوز الهلال في لقاءاته الثلاثة المتبقية وتحقيق اللقب، مشدداً على أن النصر حتى لو فاز في باقي مبارياته فإن الهلال لن يتعثر.
وكشف المدرب عن أنه بالفعل قد جدد تعاقده مع الفيصلي للموسمين القادمين، مبدياً سعادته بالتواجد في الكرة السعودية .
وأثنى المدرب كثيراً على قوة المسابقة السعودية وبالغ إثارتها والمستوى الفني الذي تقدمه الفرق، مختتماً تصريحاته بتمنياته عودة مسابقة الفرق الأولمبية تحت 23 عاماً لتنمية اللاعبين وتطوير مستوى اللاعبين المحليين أكثر وأكثر.
"شاموسكا" مدرب "الفيصلي" لـ"الخليج 365": "الهلال" حسم الدوري و"النصر" لن يعود!محمد السيّد الخليج 365 2019-04-14
توقع المدير الفني الحالي لنادي الفيصلي، البرازيلي شاموسكا في تصريحاتٍ خاصة لـ"الخليج 365"، فوز الهلال بلقب الدوري.
وقال المدرب الذي يعد واحداً من الأفضل حالياً في المسابقة عطفاً على نتائجه مع الفيصلي: "الهلال عاد للمركز الأول في وقتٍ صعب جداً على منافسه أن يلحقه".
وتوقع المدرب فوز الهلال في لقاءاته الثلاثة المتبقية وتحقيق اللقب، مشدداً على أن النصر حتى لو فاز في باقي مبارياته فإن الهلال لن يتعثر.
وكشف المدرب عن أنه بالفعل قد جدد تعاقده مع الفيصلي للموسمين القادمين، مبدياً سعادته بالتواجد في الكرة السعودية .
وأثنى المدرب كثيراً على قوة المسابقة السعودية وبالغ إثارتها والمستوى الفني الذي تقدمه الفرق، مختتماً تصريحاته بتمنياته عودة مسابقة الفرق الأولمبية تحت 23 عاماً لتنمية اللاعبين وتطوير مستوى اللاعبين المحليين أكثر وأكثر.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
05:22 PM
طالب بعودة مسابقة تحت "23" عاماً لتطوير اللاعبين في البلاد
توقع المدير الفني الحالي لنادي الفيصلي، البرازيلي شاموسكا في تصريحاتٍ خاصة لـ"الخليج 365"، فوز الهلال بلقب الدوري.
وقال المدرب الذي يعد واحداً من الأفضل حالياً في المسابقة عطفاً على نتائجه مع الفيصلي: "الهلال عاد للمركز الأول في وقتٍ صعب جداً على منافسه أن يلحقه".
وتوقع المدرب فوز الهلال في لقاءاته الثلاثة المتبقية وتحقيق اللقب، مشدداً على أن النصر حتى لو فاز في باقي مبارياته فإن الهلال لن يتعثر.
وكشف المدرب عن أنه بالفعل قد جدد تعاقده مع الفيصلي للموسمين القادمين، مبدياً سعادته بالتواجد في الكرة السعودية .
وأثنى المدرب كثيراً على قوة المسابقة السعودية وبالغ إثارتها والمستوى الفني الذي تقدمه الفرق، مختتماً تصريحاته بتمنياته عودة مسابقة الفرق الأولمبية تحت 23 عاماً لتنمية اللاعبين وتطوير مستوى اللاعبين المحليين أكثر وأكثر.
، "شاموسكا" مدرب "الفيصلي" لـ"الخليج 365": "الهلال" حسم الدوري و"النصر" لن يعود! ،
المصدر : الخليج 365
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