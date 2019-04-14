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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت دراسة علمية عن علاقة غريبة بين الشوكولاتة وحاسة السمع، حيث خلصت إلى أن الشوكولاتة يمكنها أن تساعد في الحماية من فقدان السمع.
وتوصلت الدراسة ، التي نشرتها دورية "ذا نيوترنت" العلمية، وقام بها عدد من الأطباء في العاصمة الكورية الجنوبية سول مؤخرًا، إلى أن معدل فقدان السمع بين من تتراوح أعمارهم من 40 إلى 64 عامًا كان أقل بكثير بين الذين يتناولون الشوكولاتة.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قال الباحثون إن المواد الكيماوية التي يطلق عليها بوليفينول، الموجودة في الكاكاو، بها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب قد تحمي من فقدان السمع.
وقالت الدورية إن الدراسة شملت 3575 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بيمن 40 و64 عامًا، حيث تم إخضاعهم لاختبارات سمع قبل إجراء حوارات معهم بشأن مدى استهلاكهم للشوكولاتة.
وتوصل الباحثون إلى أن معدل فقدان السمع كان "أقل بكثير" عند الذين يتناولون الشوكولاتة وبلغ نسبة 26.8، مقابل 36% للذين لا يتناولون الشوكولاتة.
دراسة تكشف علاقة غريبة بين الشوكولاتة و"حاسة السمع"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-14
كشفت دراسة علمية عن علاقة غريبة بين الشوكولاتة وحاسة السمع، حيث خلصت إلى أن الشوكولاتة يمكنها أن تساعد في الحماية من فقدان السمع.
وتوصلت الدراسة ، التي نشرتها دورية "ذا نيوترنت" العلمية، وقام بها عدد من الأطباء في العاصمة الكورية الجنوبية سول مؤخرًا، إلى أن معدل فقدان السمع بين من تتراوح أعمارهم من 40 إلى 64 عامًا كان أقل بكثير بين الذين يتناولون الشوكولاتة.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قال الباحثون إن المواد الكيماوية التي يطلق عليها بوليفينول، الموجودة في الكاكاو، بها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب قد تحمي من فقدان السمع.
وقالت الدورية إن الدراسة شملت 3575 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بيمن 40 و64 عامًا، حيث تم إخضاعهم لاختبارات سمع قبل إجراء حوارات معهم بشأن مدى استهلاكهم للشوكولاتة.
وتوصل الباحثون إلى أن معدل فقدان السمع كان "أقل بكثير" عند الذين يتناولون الشوكولاتة وبلغ نسبة 26.8، مقابل 36% للذين لا يتناولون الشوكولاتة.
14 إبريل 2019 - 9 شعبان 1440
04:15 PM
كشفت دراسة علمية عن علاقة غريبة بين الشوكولاتة وحاسة السمع، حيث خلصت إلى أن الشوكولاتة يمكنها أن تساعد في الحماية من فقدان السمع.
وتوصلت الدراسة ، التي نشرتها دورية "ذا نيوترنت" العلمية، وقام بها عدد من الأطباء في العاصمة الكورية الجنوبية سول مؤخرًا، إلى أن معدل فقدان السمع بين من تتراوح أعمارهم من 40 إلى 64 عامًا كان أقل بكثير بين الذين يتناولون الشوكولاتة.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قال الباحثون إن المواد الكيماوية التي يطلق عليها بوليفينول، الموجودة في الكاكاو، بها خصائص قوية مضادة للأكسدة والالتهاب قد تحمي من فقدان السمع.
وقالت الدورية إن الدراسة شملت 3575 من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بيمن 40 و64 عامًا، حيث تم إخضاعهم لاختبارات سمع قبل إجراء حوارات معهم بشأن مدى استهلاكهم للشوكولاتة.
وتوصل الباحثون إلى أن معدل فقدان السمع كان "أقل بكثير" عند الذين يتناولون الشوكولاتة وبلغ نسبة 26.8، مقابل 36% للذين لا يتناولون الشوكولاتة.
، دراسة تكشف علاقة غريبة بين الشوكولاتة و"حاسة السمع" ،
المصدر : الخليج 365
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