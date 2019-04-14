الأحوال المدنية تحذر من أبو طاولة وشمسية ومكاتب الخدمات العامة والتعقيب

في رسالة توعوية لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حذّرت المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعى تقديم خدماتها، وأضافت “الأحوال المدنية” في رسالتها: ” حفاظًا على سرية بياناتك، احذر من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدّعي تقديم خدماتنا”.

أبو طاولة وشمسية وسرية البيانات:

عند زيارتك لمقر او أحد فروع الأحوال المدنية، ستلاحظ وجود أشخاص يتمركزون أمام المقر خلف طاولات ويستظلون بشمسيات ومظلات تقيهم حرارة الشمس، يستهدفون عادةً المراجعين الغير واعين بإجراءات معاملاتهم التي يحاولون إنجازها مما يجعلهم يتساهلون في التصريح ببياناتهم السرية لهم، وذلك لتعبئة بياناتهم في النماذج وإكمال معاملاتهم والتأكد من استيفائها للشروط، وفي أحيان كثيرة يقوم المواطنين بتزويدهم ببيانات الدخول لموقع أبشر، للدخول وإنجاز معاملات بسيطة، لا تحتاج سوى نقرات معدودة، والمخاطرة ببياناتهم ومعلوماتهم لأشخاص مجهولين.

موقع الجوازات خلال أبشر يقدم العديد من الخدمات والنماذج التي لا تحتاج الى جهد لتعبئتها أو معرفة عميقة لإنجازها عن طريق موقع ابشر، كل ما عليك هو تعلم الدخول الى موقع ابشر واختيار تبويب الأحوال المدنية وتنفيذ جميع خدماتك بسهولة ووضوح، وسنعرض لكم بعض الخدمات المهمة التي تقدمها الأحوال خلال الموقع:

أولاً: حجز موعد في الأحوال المدنية:

حجز موعد لزيارة الجوازات لا يتطلب سوى إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ومن ثم أختيار الوقت واليوم المناسب لذلك وستجد تبويب ذلك خلال موقع أبشر.

النماذج الإلكترونية للأحوال المدنية

توفر الأحوال المدنية خلال موقع أبشر عددًا من النماذج للتيسير على المواطنين والمقيمين لتنفيذ الخدمات، فيمكن للمستفيد الدخول على موقع الأحوال المدنية وتحميل النموذج وطباعته وكتابة البيانات ثم حجز موعد ومراجعة أقرب فرع له لتنفيذ الخدمة.

وتتضمن هذه النماذج ما يلي:

– نموذج طلب: (تعديل – حذف – إضافة – تصحيح).

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– نموذج إشعار تغيير بيانات مواطن.

– نموذج إصدار وثيقة (بطاقة أحوال) : (جديدة – بدل تالف – بدل مفقود – نسخة قيد).

– نموذج تسجيل واقعة: ( ميلاد – وفاة – زواج – طلاق – ربط).

الهوية الوطنية وسجل الأسرة وشهادات الميلاد والوفاة في أبشر

من خلال تسجيل الدخول على موقع أبشر والدخول الى تبويب الأحوال المدنية يمكنك الحصول على عدد من الخدمات دون اللجوء إلى مكاتب الخدمات وفي مقدمتها إصدار بطاقات الأحوال المدنية (الهوية الوطنية)، وسجل الأسرة، وشهادات الميلاد والوفاة، من خلال ملء النماذج السابقة والذهاب إلى أقرب فرع للأحوال المدنية.

الأحوال توضح الخطوات الواجب اتباعها حال فقد بطاقة الهوية الوطنية

تصاريح الحج والرقم الوطني

كما تصدر الأحوال المدنية تصاريح الحج للمواطنين، وتتولى تنظيم السجل المدني المركزي، وإصدار الرقم الوطني لكل مواطن، وتوفير البيانات لقاعدة المعلومات الأساسية بوزارة الداخلية.