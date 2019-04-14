بالصور: انتشار أنواع غير مسبوقة من الجندب الأسود بالمدينة

سجّلت المدينة المنوّرة، خلال الأيام الماضية، انتشاراً مفاجئاً وكثيفاً لصرصور الحقل الليلي “الجندب الأسود” وأنواع مختلفة لم يسبق لها الوجود من قبل، فيما كثّفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها من خلال متابعة ومكافحة الحشرات في ساحات المسجد النبوي، وواصلت الأمانة المكافحة في المنطقة المركزية والمساجد التاريخية ومسجد الميقات والمزار.

وتتكاثر هذه الحشرات بسرعة متناهية؛ حيث إن الحشرة الواحدة تضع من 150 إلى 400 بيضة خلال أسبوعين، ثم تتحول إلى حشرة كاملة خلال أسبوعين آخرين، وبذلك فإن أعدادها ستصبح عشرات الملايين، وتهاجر من موقع إلى آخر كأسراب على فترات متقطعة من خارج المدينة المنوّرة متأثرة بزيادة وكثافة الغطاء النباتي “الربيع” والرطوبة.

وتتطلب هذه الحشرات للقضاء عليها ٤ ساعات وما أن ينتهي التعامل معها إلا وتأتي اسراب أخرى مهاجرة جديدة وهكذا تتكرر نفس المشكلة وتتكرّر المشكلة نفسها، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها على مدار الساعة للقضاء على هذه الحشرات.

وطالب عدد من المواطنين، وزارة البيئة والزراعة والمياه، بالتدخل العاجل لمعالجة هذه الأسراب عبر طائرات الرش الخاصة بذلك قبل وصولها المدينة المنوّرة؛ للحد من الأعداد التي تصل داخل المدينة ليسهل السيطرة عليها من قِبل أمانة منطقة المدينة المنوّرة والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن التشوّه البصري الملحوظ الذي تسبّبه تلك الحشرات أمام المواطنين والزوّار والمعتمرين.