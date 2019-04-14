وردت للناشط السعودي سامي بجاد الروقي رسائل كثيرة حول سؤال وجهه للشيخ عادل الكلباني في برنامج #بين_بين_مع_الكلباني.
وكان الروقي قد وجه سؤال للشيخ الكلباني جاء فيه ”أيهما أفضل التصفيق أم الرقص عند حضور الحفلات؟“.
وقال الناشط الروقي في تغريدة له على ”تويتر“: ”وردتني كثير من الرسائل بخصوص سؤالي للكلباني في برنامجه #بين_بين_مع_الكلباني وللتنويه سؤالي كان من باب السخريه من البرنامج وما أُعد له هذا البرنامج وما يهدف إليه مع أحترامي شخصياً للكلباني … والكلباني ليس بعالم ولا من أهل العلم ولا طالب علم ولا تؤخذ منه الفتوى ولا يُستفتى“ !! على حد قوله.
جدير بالذكر أن الكلباني قد رد خلال الحلقة على المغرد ساخراً : ” يا أخي شوف وش تتقن أنت ، لأن الإنسان مطالب بأن يفعل ما يتقنه ، فإذا أتقنت الرقص فـ ارقص ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق للسعودي الذي سأل الكلباني أيهما أفضل التصفيق أم الرقص عند حضور الحفلات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.