أول تعليق للسعودي الذي سأل الكلباني أيهما أفضل التصفيق أم الرقص عند حضور الحفلات؟

وردت للناشط السعودي سامي بجاد الروقي رسائل كثيرة حول سؤال وجهه للشيخ عادل الكلباني في برنامج #بين_بين_مع_الكلباني.

وكان الروقي قد وجه سؤال للشيخ الكلباني جاء فيه ”أيهما أفضل التصفيق أم الرقص عند حضور الحفلات؟“.

وقال الناشط الروقي في تغريدة له على ”تويتر“: ”وردتني كثير من الرسائل بخصوص سؤالي للكلباني في برنامجه #بين_بين_مع_الكلباني وللتنويه سؤالي كان من باب السخريه من البرنامج وما أُعد له هذا البرنامج وما يهدف إليه مع أحترامي شخصياً للكلباني … والكلباني ليس بعالم ولا من أهل العلم ولا طالب علم ولا تؤخذ منه الفتوى ولا يُستفتى“ !! على حد قوله.

جدير بالذكر أن الكلباني قد رد خلال الحلقة على المغرد ساخراً : ” يا أخي شوف وش تتقن أنت ، لأن الإنسان مطالب بأن يفعل ما يتقنه ، فإذا أتقنت الرقص فـ ارقص ” .